امنیت شبکه داخلی با فناوری بومی؛ تماس و انتقال فایل بدون اینترنت جهانی

حمید مهاجرانی، مدیر توسعه بازار شرکت دانشبنیان سامانههای نوآوری ارتباطات سینا، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عصر ارتباطات هوشمند و خدمات چندرسانهای، قلب تپنده شبکههای مخابراتی نسل جدید، سامانههای چندرسانهای مبتنی بر IP یا IMS (Subsystem Multimedia IP) است. شرکت دانشبنیان «سامانههای نوآوری ارتباطات سینا» موفق به طراحی و تولید SinaIMS، نخستین سامانه کاملاً بومی و native-Cloud در این حوزه شده است.
وی افزود: این سامانه نتیجه سالها پژوهش و توسعه در حوزه معماریهای ابری و ارتباطات نسل جدید است و بهصورت کامل با استانداردهای بینالمللی GPP۳ و ETSI سازگار بوده و تمام اجزای آن بر مبنای میکروسرویس طراحی شدهاند. معماری native-Cloud سامانه، امکان مقیاسپذیری از دهها هزار تا بیش از یک میلیون کاربر را فراهم میکند.
امنیت کامل و پشتیبانی از نسلهای مختلف شبکه
مهاجرانی درباره قابلیتهای امنیتی و فناوری سامانه گفت: SinaIMS از رمزنگاری سیگنالینگ (IPsec و TLS)، رمزنگاری رسانه (SRTP/SDES) و احراز هویت چندلایه (AKAv۱، AKAv۲، Digest SIP) پشتیبانی میکند و امنیت کامل ارتباطات را تضمین میکند. همچنین این سامانه از شبکههای ۲G تا Fi-Wi، ۵G و FTTx پشتیبانی میکند و قابلیت استقرار در انواع سناریوهای اپراتوری از جمله MOCN، FMC، MVNO، MNO و FCP را دارد.
مدیر توسعه بازار این شرکت دانشبنیان افزود: یکی از قابلیتهای کلیدی این سامانه، پشتیبانی از Offloading Fi-Wi (VoWiFi) است که امکان حفظ تماس هنگام خروج کاربر از محدوده LTE را فراهم میکند. بومی بودن سامانه همچنین توسعه و سفارشیسازی آن برای نیازهای خاص اپراتورها و شبکههای امن ملی را تسهیل میکند.
وی در ادامه تاکید کرد که استفاده از محصولات خارجی در هسته شبکه موبایل میتواند موجب شنود اطلاعات کاربران و افشای موقعیت مکانی آنها شود، اما استفاده از SinaIMS مانع از چنین خطراتی میشود.
ایجاد شبکه داخلی امن و مستقل از اینترنت جهانی
مهاجرانی در توضیح کاربردهای عملی سامانه گفت: در شبکههای موبایل و تلفن ثابت، گاهی نیاز است که ارتباط پیوسته و امن برقرار شود. سامانه ما امکان ایجاد ارتباط از طریق شبکه داخلی دانشبنیان را فراهم میکند و به کاربران اجازه میدهد بدون مشکل از تمام نیازهای ارتباطی بر مبنای اینترنت، اما با زیرساخت داخلی استفاده کنند.
مدیر توسعه بازار این شرکت دانشبنیان ادامه داد: کاربردهای این سامانه شامل تماس صوتی و تصویری، انتقال فایل، جلسات آنلاین داخلی و شبکه امن است. این نرمافزار امکان بهرهگیری از شبکهای محافظتشده و امن را بدون نیاز به اینترنت عمومی فراهم میکند، که خود چالشی بزرگ در فضای اینترنت فعلی است.
انعقاد قرارداد برای پوشش ارتباطی تا دو میلیون کاربر
مهاجرانی درباره پوشش کاربران و تاییدیههای رسمی توضیح داد: این سامانه قابلیت ارائه خدمات برای تمام پلتفرمهای ۴G و ۵G را دارد و امکان توسعه شبکه بدون نیاز به شبکههای خارجی فراهم است. تاییدیه رسمی کارفرما (شرکت همراه اول) دریافت شده و در حال اجرای قرارداد بزرگ برای پوشش ارتباطی تا دو میلیون کاربر هستیم.
مزیت رقابتی و صرفهجویی ارزی سالانه بین ۸.۵ تا ۴۲ میلیون دلار
وی درباره مزیت رقابتی محصول توضیح داد: بزرگترین حسن این سامانه، داخلی بودن آن است. استفاده از سامانه بومی به جای محصولات خارجی، سالانه باعث صرفهجویی ارزی بین ۸.۵ تا ۴۲ میلیون دلار میشود. این رقم بسته به نوع قرارداد و توسعه شبکه متغیر است و میانگین قرارداد همراه اول نمونهای از صرفهجویی قابل توجه آن است.
مدیر توسعه بازار این شرکت دانشبنیان در پایان افزود: از منظر فنی، سامانه توانایی رقابت با نمونههای خارجی را دارد و در حوزه مالی نیز گزینهای بهصرفه و قابل اعتماد است.
