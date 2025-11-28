امام جمعه موقت کنگان: اتحاد و همدلی عامل اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حیدری در نماز جمعه کنگان با تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: ایستادگی در برابر دشمن، استفاده از ظرفیت بالای بسیج برای رسیدن به قله‌های عزت، حمایت از رئیس جمهور و دولت، پرهیز از اسراف، ارتباط با خدا از مهمترین و کلیدی ترین فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود.

امام جمعه موقت کنگان افزود: به امروز اتحاد و همدلی و مقاومت در برابر دشمن عامل بسیار مهم در حوزه اقتدار ملی است. خطیب موقت جمعه بیان نمود: معظم له بار دیگر با حمایت از رئیس جمهور محترم و دولت بر لزوم کمک به دولت برای تداوم برخی اقدامات شهید رئیسی و نیز حل مسائل و مشکلات کشور به عنوان یک رسالت سنگین تاکید و همگان را توصیه به همراهی و حمایت از دولت نمودند.

حیدری به مشکلات کشور در زمینه آب، برق، گاز، نان و دیگر ارزاق عمومی اشاره و تاکید کرد: توصیه رهبری فرزانه انقلاب پرهیز از هرگونه اسراف است.

وی به کلید واژه مهم و حیاتی «ارتباط با خدا» در کلام رهبر انقلاب اشاره و بیان داشت: رابطه با خدا کلید باز کردن همه قفل‌ها و سختی‌ها است.

امام جمعه موقت کنگان با گرامیداشت هفته بسیج و با اشاره به سخنان شب گذشته رهبر معظم انقلاب در خصوص اهیمت و جایگاه بسیج، گفت: به تعبیر معظم له «بسیج باید در نسل‌های پی‌درپی جریان پیدا کند و ادامه پیدا کند. بسیج یک حرکت ارزشمند ملی است».

حیدری افزود: بسیج موتور محرک کشور است و تکیه به بسیج ضامن رشد و ترقی و توسعه کشور است. وی بیان کرد: به فرموده رهبری «این جریان مبارک، این جریان بسیج، جریان مبارک، جریان مقاومت در زادگاه خود که ایران اسلامی است، باید بماند، بایستی نسل به نسل، دست به دست بگردد و پیش برود و روزبه‌روز هم ان‌شاءاللّه قوی‌تر و کامل‌تر بشود.»

خطیب موقت جمعه با تسلیت وفات جان سوز حضرت ام البنین سلام الله علیها و توصیه اکید به تکریم مقام مادران و همسران شهدا، گفت: حضرت ام البنین (سلام الله علیها)، الگوی ماندگار زنان و مادران متدین و انقلابی است.

حیدری در ادامه خطبه‌ها با تحلیلی بر اوضاع منطقه و مسائل جنگ و مقاومت ۱۲ روزه عنوان نمود: به رغم اینکه دشمن با تمام توان وارد جنگ و تجاوز به کشورمان شده بود و از آخرین و بروز ترین تسلیحات نظامی استفاده کرد اما مقابل ملت بزرگ ایران خوار و زبون شد و امروز رئیس جمهور آمریکا و رئیس دولت رژیم غاصب صهیونیستی از منفورترین افراد در دنیا هستند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمندان شهید هسته‌ای کشورمان از جمله شهیدان دکتر فخری زاده و شهریاری و روز نوآوری و فن آوری و تجلیل از مقام علمی و اخلاقی دانشمند شهید طهرانچی، اظهار داشت: دانشمندان شهید هسته‌ای ما با کار جهادی «ما می توانیم» را در ملت ایران تزریق کردند.

امام جمعه موقت کنگان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی و با عنوان این مهم که «مجلس شورای اسلامی مردم سالارترین نهاد انقلابی است» با تبریک این روز به همه نمایندگان از جمله نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در کشور و قانون، نمایانگر اراده و خواسته‌های مردم و مظهر عزت کشور است.