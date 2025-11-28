به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود نورپور در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه کمالشهر با تبیین بخش‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه بسیج، اتحاد ملی و نتایج جنگ ۱۲ روزه، بر ضرورت هم‌افزایی مردم و مسئولان برای مقابله با تهدیدات تأکید کرد.

وی با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب از بسیج به‌عنوان ثروت بزرگ و عامل افزایش قدرت ملی، اظهار کرد: بسیج در برابر دشمنان چهره‌ای با صلابت و در برابر مردم چهره‌ای خدمتگزار دارد و تقویت بسیج، تقویت مقاومت است.

امام‌جمعه کمالشهر بابیان اینکه کشوری مانند ایران که در برابر قلدرهای بین‌المللی ایستاده بیش از همه به بسیج نیاز دارد، افزود: بسیج در سراسر کشور در وجود هر انسان غیور و آماده‌به‌خدمتی تجلی دارد.

ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل را شکست داد

نورپور با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه، گفت: در این جنگ بی‌تردید ملت ایران آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست داد؛ رژیمی که ۲۰ سال برای این جنگ طراحی کرده بود، به هیچ‌یک از اهدافش نرسید و آمریکا و اسرائیل کتک‌خورده و روسیاه از میدان خارج شدند.

وی با اشاره به حادثه غمبار غزه و جنایات رژیم صهیونیستی، عنوان کرد: امروز نتانیاهوی خبیث، قصاب کودکان غزه و منفورترین انسان روی کره زمین است و فجایع غزه، آمریکا و اسرائیل را در دنیا بی‌آبرو کرده است؛ به‌طوری‌که در شهرهای آمریکا و اروپا علیه جنایات آنان فریاد اعتراض بلند شده است.

اسراف برای خانواده‌ها و کشور زیان‌بار است

خطیب جمعه کمالشهر با اشاره به توصیه‌های پدرانه رهبر معظم انقلاب به ملت ایران، افزود: حفظ اتحاد و انسجام ملی، حمایت از دولت و پرهیز از اسراف در نان، گاز، بنزین، برق و دیگر اقلام از مهم‌ترین این توصیه‌هاست؛ اسراف برای خانواده‌ها و کشور زیان‌بار و ازنظر شرعی نیز حرام است و همچنین ایشان بر تقویت ارتباط با خدا، تضرع و دعا برای باران و عافیت تأکید فرمودند.

نورپور در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و گرامیداشت روز همسران و مادران شهدا گفت: هر یک از این مادران فداکار، ام‌البنین‌های عصر ما و الگوهای صبر و استقامت‌اند.

وی همچنین ضمن گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله مدرس و روز مجلس، تصریح کرد: شهید مدرس مجتهدی شجاع، انقلابی و استکبارستیز بود که در راه دفاع از دین و حقوق مردم بارها مورد سوءقصد قرار گرفت و سرانجام در راه مبارزه با استبداد پهلوی به شهادت رسید.

امام‌جمعه کمالشهر مدرس را الگوی تمام‌عیار نمایندگان مجلس دانست و خواستار عمل نمایندگان به مسیر ایشان در صیانت از حقوق هسته‌ای و حل مشکلات مردم و معضلات فرهنگی شد.

نورپور در ادامه با اشاره به سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای شهید دکتر محسن فخری‌زاده و شهید دکتر مجید شهریاری، گفت: این دانشمندان مدال افتخار ملت‌اند و مسئولان و جامعه علمی کشور باید اجازه ندهند قطار پیشرفت علمی متوقف شود.

وی در پایان از مسئولان خواست نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر و ساماندهی کارتن‌خواب‌ها در سطح شهر اقدامات فوری و مؤثر انجام دهند.