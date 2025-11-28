واکنش حماس به حمله اشغالگران به بیت جن سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش حماس به حمله اشغالگران به بیت جن در ریف دمشق واکنش نشان داد و اعلام کرد که حمله به سوریه نشان دهنده ضرورت مقابله جدی با اشغالگران است.

حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اعلام کرد: تجاوزات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به سوریه همزمان با ادامه حملات هوایی به غزه، کرانه باختری و لبنان حاکی از تلاش ادامه‌دار اشغالگران برای گسترش تجاوزات خود به تمام منطقه است.

وی افزود: رفتارهای متجاوزانه رژیم اشغالگر دلیل اصلی بی‌ثباتی در منطقه بوده و باید با اتخاذ یک موضع عملی و متحد عربی برای مقابله با این دولت افراطی اقدام شود.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی بامداد امروز به شهرک بیت جن در ریف دمشق حمله ور شد که بر اثر این حمله ۱۰ نفر کشته و شماری زخمی شدند.