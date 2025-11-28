به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه طی سفر سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجتمع فرهنگی ثامن‌الحجج بازدید به عمل آمد.

در این بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: در یک دوره سه‌ساله نسبت به تأمین امکانات و تجهیزات براساس اولویت اقدام خواهیم کرد.

وی با اعلام اینکه برخی نیازهای شهرستان خلیل‌آباد با پیگیری فرماندار و نماینده مجلس تا پایان سال مرتفع خواهد شد و سایر موارد نیز به مرور و براساس اولویت دنبال می‌شود، گفت: مشکلات زیرساختی سالن فرهنگی از جمله موارد، نور، صوت و صندلی‌های غیر استاندارد آن از برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد که پیگیری شود.

در این سفر، فرماندار و نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی و حمایت از هنرمندان تأکید کردند.

علی گرمابی، فرماندار شهرستان خلیل آباد با اشاره به ظرفیت‌های هنری شهرستان گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلیل‌آباد دارای چهار پست سازمانی است که در حال حاضر تنها با یک نفر اداره می‌شود.

فرماندار خلیل آباد با بیان مشکلات مجتمع فرهنگی ثامن‌الحجج افزود: این مجموعه تنها سالن فرهنگی شهرستان است که نه نور کافی دارد و نه سیستم صوتی استاندارد؛ همچنین وضعیت صندلی‌های سالن نامناسب است و نیازمند توجه جدی است.

وی تأکید کرد: هنرمندان این شهرستان در حوزه‌های مختلف هنری درخشیده‌اند و تأمین امکانات و تجهیزات هنری برای آنان امری ضروری است.

حسینی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلیل‌آباد، نیز در حاشیه این سفر گفت: در شهرستان بیش از هزار هنرمند در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و انجمن‌های هنری متعددی فعال هستند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلیل‌آباد تأمین نیروی انسانی و تجهیزات برای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از نیازهای اصلی شهرستان است نام برد افزود: هنرمندان خلیل آبادی در اکثر رشته‌ها هنری فعال و دارای مقام در سطح استان هستند.