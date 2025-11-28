به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات انجامشده برای ساماندهی بازار کاغذ، اظهار کرد: در ماههای گذشته تلاش شد تا همان ارزی که برای صنایع در نظر گرفته میشود، برای واردات کاغذ نیز اختصاص یابد، اکنون مقدمات این طرح بهطور جدی طی شده و مصوبه مربوطه نیز نهایی شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل اجرایی این تصمیم را انجام داده و بانک مرکزی نیز همکاریهای لازم را آغاز کرده است و با این روند، کاغذ در ردیف دریافتکنندگان ارز ترجیحی قرار میگیرد و فاصله آن با ارز آزاد بهطور محسوسی کاهش خواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه نگرانی نشریات در حوزه تأمین کاغذ جدی و قابل توجه است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دغدغههای رسانههای مکتوب، نوسان و افزایش قیمت کاغذ بود که در برخی مقاطع باعث کاهش انتشار یا حتی توقف فعالیت برخی نشریات شده که دولت برای رفع این مشکل در چند ماه گذشته جلسات مستمری با دستگاههای مسئول برگزار کرده است.
صالحی گفت: با به نتیجه رسیدن این مصوبه، روند واردات کاغذ تسهیل شده و قیمت آن برای ناشران و مدیران نشریات قابل مدیریتتر خواهد شد و پیشبینی ما این است که در آینده نزدیک آثار این تصمیم در بازار نمایان شود و دغدغه رسانههای مکتوب به شکل قابلتوجهی کاهش یابد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: وزارت فرهنگ همچنان پیگیر مطالبات نشریات کاغذی بوده و برنامههای حمایتی دیگری نیز در دست بررسی دارد.
