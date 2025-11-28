دستگیری پزشک قلابی در روستای جمیدر سرباز

به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری مرکز بهداشت شهرستان سرباز و همکاری نیروی انتظامی، فرد فاقد هرگونه مدرک و صلاحیت پزشکی که به صورت غیرقانونی و با عنوان جعلی «پزشک» در روستای جمیدر فعالیت می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد. این فرد که تبعه کشور پاکستان می‌باشد مدت‌ها به شکل غیرمجاز در امور درمانی مداخله می‌کرد.

در بازرسی از محل اسکان این فرد، بیش از ۳۰۰۰ عدد انواع داروهای غیرمجاز شامل قرص، شربت، آمپول، سرم، و سایر اقلام کشف و توقیف شد که ارزش تقریبی آن‌ها ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

جاوید صابر زهی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان سرباز در این‌باره در جمع خبرنگاران هشدار داد: فعالیت افراد فاقد مجوز و آموزش‌ندیده، خطرات جدی و جبران‌ناپذیری برای سلامت مردم دارد.

وی از مردم خواست برای دریافت خدمات درمانی، تنها به مراکز معتبر و دارای مجوز مراجعه کرده و از مراجعه به افراد ناشناس و غیرمتخصص اکیداً خودداری کنید.