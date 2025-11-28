دستگیری عضو اصلی باند کلاهبرداری میلیاردی در چابهار

سردار مرتضی جوکار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از دریافت شکایتهای متعدد شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با ترفندهایی همچون اعلام برنده شدن در قرعهکشی خودروهای لوکس و تلفن همراه، موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
فرمانده انتظامی جنوب استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات فنی و تخصصی پلیس فتا شهرستان چابهار افزود: کارشناسان موفق شدند عضو اصلی این باند را در یکی از خیابانهای شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.
وی ادامه داد: اعضای این باند با سوءاستفاده از پلتفرمهای واتساپ و اینستاگرام و ایجاد طمع در افراد، اقدام به کلاهبرداری میکردند. پلیس تاکنون بیش از ۵۳۱ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده را در ۱۳ حساب متعلق به اعضای این باند مسدود کرده است.
جوکار تصریح کرد: دستگیری سایر اعضای این باند نیز در دستور کار قرار دارد. متهم دستگیرشده، عضو اصلی باند و دارای شاکی خصوصی است و به همین دلیل بازداشت شده است.
وی با اشاره به انتشار اخبار مغرضانه در برخی کانالها که دستگیری متهم را بیدلیل عنوان کردهاند، تأکید کرد: شهروندان اخبار را تنها از رسانههای رسمی پیگیری کنند. همچنین توصیه میشود به آگهیهای وسوسهکننده در فضای مجازی توجه نکنند و به هیچ عنوان شماره حساب بانکی یا کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
نظر شما