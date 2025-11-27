استخدام پلیس فتا سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فتا استان سیستان و بلوچستان به منظور تقویت توان تخصصی خود، فرآیند جذب و استخدام نیروهای جوان و دارای مهارت در حوزههای مرتبط با فناوری را آغاز کرده است.
این فرایند ویژه داوطلبان آقایان بوده و شامل رشتههای کامپیوتر در گرایش نرمافزار، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، امنیت شبکه، مخابرات و الکترونیک میشود.
ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی و تعداد محدودی در مقطع کارشناسی ارشد پیشبینی شده است.
اولویت با افرادی است که سریعتر مراحل جذب و ثبتنام را طی کنند.
داوطلبان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا آغاز روند ثبتنام، در ساعات اداری با شماره تلفن ۰۵۴۲۱۸۲۵۹۰۲ تماس بگیرند و یا به محل پلیس فتا استان واقع در زاهدان، بلوار شهید موسی نوری (بهداشت سابق)، مراجعه کنند.
