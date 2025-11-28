صعود اباذری و گلشاد نژاد به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در دومین روز پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر تیم کشورمان چهار نماینده داشت که آتوسا گلشادنژاد و صالح اباذری به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرده و مهدی خدابخشی به همراه مبینا حیدری حذف شد.

گلشاد نژاد، ملی‌پوش وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان، در رقابت‌های قهرمانی جهان قاهره با کسب دو پیروزی مقابل «یومبی نِلی» از کامرون و یک تساوی از مرحله گروهی صعود کرد و راهی دور حذفی شد.

گلشاد نژاد در نخستین مبارزه گروهی مقابل یومبی نِلی از کامرون و «سوینچ اوتوبایوآ» از ازبکستان و تساوی برابر «بتا گیرویسیا» از لتونی راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود. وی در این مرحله با مساوی برابر «باربارا هیوآیکیومن» از شیلی با رأی داوران برنده اعلام شد و به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید.

در مرحله گروهی وزن ۸۴+ کیلوگرم، اباذری در گروه ۲ کار خود را با دو پیروزی ارزشمند مقابل آتاناسیوس نیکوپولوس از یونان و نوری عبدالسلام از لیبی آغاز کرد و در سومین مبارزه برابر آنجلو وسیچ از کرواسی به تساوی رسید. به این ترتیب او با ۲ برد و یک تساوی به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد. اباذری در این مرحله مقابل اونرج بوساک از چک به برتری ۴ بر ۳ رسید و جواز حضور در جمع هشت نفر برتر را به دست آورد.

در رقابت‌های وزن ۶۸- کیلوگرم بانوان و در گروه یک، مبینا حیدری در نخستین مبارزه برابر میشله فونسکا از پورتوریکو به تساوی یک بر یک رسید که با قانون سنشو، برنده این دیدار نماینده پورتوریکو اعلام شد.

در مبارزه دوم نیز مقابل کریما مکائویی از الجزایر در حالی که با نتیجه ۲ بر یک پیش بود، کاراته‌کای الجزایری دچار آسیب‌دیدگی شد و مسابقه با همان نتیجه به سود حیدری به پایان رسید. در سومین مبارزه حیدری مقابل هانا دویگلی از اتریش با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و با یک برد و دو باخت از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در رقابت‌های وزن ۸۴- کیلوگرم مردان و در گروه ۵، مهدی خدابخشی در نخستین مبارزه برابر فالح میدونه از الجزایر به تساوی ۲ بر ۲ رسید که با قانون سنشو نتیجه به سود نماینده الجزایر اعلام شد.

خدابخشی در مبارزه دوم برابر آنتونیو آچودو از اکوادور با نتیجه ۹ بر ۳ پیش بود، اما با رأی داور نماینده اکوادور هانسوکو شد.

وی در سومین مبارزه مقابل ولادمیر برزانیسیچ از صربستان با نتیجه ۶ بر ۳ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.