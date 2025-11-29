تنها پد پرتاب فضایی روسیه خسارت دید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این در حالی است که این تنها پد پرتاب فضایی فعال روسیه است. طبق گزارش‌ها کابین تعمیر و نگهداری که به عنوان سکوی سرویس نیز شناخته می‌شود واقع در سایت ۳۱.۶ پایگاه فضایی بایکنور قزاقستان، پس از پرتاب خدمه سایوز MS-28 به ایستگاه فضایی بین المللی با موشک سایوز ۲.۱a فرو ریخت.

این بخش برای آماده‌سازی پرتاب بوسترها از سکوها مورد نیاز است. راسکاموس در بیانیه‌ای اعلام کرد: محل عملیات، مانند دفعات قبل، پس از پرتاب موشک بازرسی شد. آسیب به تعدادی از اجزای سکوی پرتاب مشاهده شد. چنین آسیبی ممکن است پس از پرتاب ظاهر شود، بنابراین بازرسی مانند این مورد در رویه بین‌المللی الزامی است.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: شرایط مقر پرتاب هم اکنون تحت ارزیابی است. تمام قطعات یدکی مورد نیاز برای ترمیم مهیا هستند و آسیب‌ها در آینده نزدیک برطرف می‌شوند.

پس از بازنشستگی سایت یک پرتاب در این مقر به دلیل نبود بودجه برای ارتقای آن، سایت ۳۱.۶ به طور خاص از سال ۲۰۲۰ میلادی برای پرتاب فضانوردان و محموله‌های باری به ایستگاه فضایی بین المللی استفاده می‌شود. سایت یک میزبان نخستین پرواز فضایی انسان نیز بود و یوری گاگارین در سال ۱۹۶۱ از این سایت به فضا سفر کرد.

سایت ۳۱.۶ نخستین بار در ژانویه ۱۹۶۱ میلادی استفاده شد و از آن زمان تاکنون بیش از ۴۰۰ پرتاب را پشتیبانی کرده است.