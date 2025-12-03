اخراج فضانورد روسی از ماموریت فضایی به دلیل عکاسی از اسپیس ایکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، اولگ آرتمیف فضانورد راسکاموس جزو خدمه کرو ۱۲ اسپیس ایکس، یک مأموریت چهار نفره بود که قرار است در اوایل فوریه ۲۰۲۶ میلادی به ایستگاه فضایی بین المللی پرواز کند.

مقامات راسکاموس در بیانیه ای اعلام کرد آندری فدیایف جایگزین او شده است. این تصمیم در ارتباط با انتقال اولگ آرتمیوف به یک شغل دیگر گرفته شده است. اما به نوشته یک وب سایت تحقیقی روسی این موضوع کمی پیچیده‌تر است.

نشریه اینسایدر گزارش داده آرتمیف ۵۴ ساله به دلیل نقض «مقررات بین‌المللی تجارت اسلحه» (ITAR) از این مأموریت کنار گذاشته شده است. ITAR قانونی در آمریکا و به محدود کردن انتشار اطلاعات و فناوری‌های حساس، درصدد حفاظت از امنیت ملی مربوط است.

نشریه مذکور در این باره نوشت: براساس ادعاها، فضانورد روسی از اسناد اسپیس ایکس عکس گرفته و سپس با موبایلش اطلاعات محرمانه را خارج کرده است. این موضوع را با استناد به پژوهشِ تحلیل‌گر پرتاب‌ها، گریگوری تریشکین گزارش شده است.

تریشکین دراین باره به اینسایدر گفته است: منابع من تأیید کرده اند نقض قانون رخ داده و تحقیقاتی بین وزارتی آغاز شده است. حذف یک فرد از مأموریت آنهم دو ماه و نیم قبل از انجام آن بدون توضیحی شفاف یک نشانه غیر مستقیم است. به سختی می‌توان موقعیتی را تصور کرد که در آن یک فضانورد باتجربه به‌طور غیرعمد چنین تخلف فاحشی را مرتکب شود.

همچنین نشریه اینسایدر به گزارشی در روز یکم دسامبر در یک کانال تلگرامی اشاره کرد. طبق آن گزارش موارد نقض قانون هفته گذشته و زمانی رخ دادند که آرتمیف مشغول تمرین در مقرهای اسپیس ایکس در کالیفرنیا بود. طبق ادعاها او از موتورهای اسپیس ایکس و دیگر فناوری‌های حساس با موبایلش عکاسی کرده است.