شاخص آلودگی ایوانکی از ۱۵۰ عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به سامانه شاخص کیفیت هوای سازمان حفاظت از محیط زیست نشان می‌دهد که شهرهای گرمسار، سمنان و ایوانکی در استان سمنان در وضعیت هشدار آلودگی قرار دارند همچنین وضعیت در دامغان هم نارنجی است اما شاهرود هوای قابل قبولی دارد و در وضعیت سبز قرار گرفته است.

آمارهای ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که در ابتدای هفته جاری هم کماکان آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوا در استان سمنان ادامه دارد. هم اکنون وضعیت آلودگی هوا در ایوانکی در وضعیت قرمز یعنی ناسالم و در گرمسار و سمنان در وضعیت نارنجی یعنی هشدار قرار دارد.

نگاهی به سامانه ثبت اطلاعات کیفیت هوای سازمان حفاظت از محیط زیست نشان می‌دهد که همزمان با بامداد شنبه شاخص آلودگی در ایوانکی استان سمنان از ۱۵۰ هم عبور کرده است. این شاخص بامداد شنبه در گرمسار عدد ۱۰۶ را نشان می‌داد و در سمنان شاخص‌ها روی عدد ۱۲۳ ایستاده است به این ترتیب مدارس و دانشگاه‌های ایوانکی امروز شنبه به حالت غیرحضوری درآمده است.

اگر همین وضعیت ادامه داشته باشد طبیعتاً مدراس باید مسئولان در مرکز استان سمنان و همچنین گرمسار هم درباره غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها تصمیماتی بگیرند زیرا شاخص‌های آلودگی هوا در این شهرستان‌ها با وضعیت قرمز چندان فاصله‌ای ندارند.

البته تا کنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی مسئولان درباره وضعیت کلاس‌های درس دانشگاه‌ها و مدارس در دیگر نقاط استان سمنان بجز ایوانکی صادر نشده است همچنین مسئولان استان سمنان از مردم درخواست کرده‌اند که اخبار صحیح را از مراجع رسمی دریافت کنند.

شاخص آلودگی هوا همزمان با بامداد شنبه در دامغان ۸۳ و در شاهرود ۴۶ اعلام شده است در این دو شهرستان کمتر شاهد آلودگی شدید هوا هستیم و بیشترین دردسر کاهش کیفیت هوا متعلق به غرب صنعتی استان سمنان است.

در وضعیت افزایش آلودگی هوا در بانوان باردار و افراد مسن همچنین بیماران قلبی و عروقی و تنفسی و کسانی که دارای بیماری‌های مزمن هستند درخواست می‌شود که از خانه خارج نشوند و در صورت الزام به خروج از منزل حتماً ماسک به همراه داشته باشند. در ضمن فعالیت ورزشی در هوای آزاد در این روزها به صلاح نیست.