هوای اصفهان بر مدار نارنجی آلودگی؛ وضعیت قهجاورستان خطرناک شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح شنبه هشتم آذرماه با میانگین ۱۴۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان و پروین اعتصامی با عدد ۱۵۳، پارک زمزم و دانشگاه صنعتی با عدد ۱۵۷، رهنان ۱۶۴، سپاهان‌شهر ۱۶۱، کردآباد ۱۸۱ و ولدان ۱۵۵ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه خیابان رودکی ۱۰۴، زینبیه ۱۲۱، خیابان فرشادی ۱۳۱، فیض ۱۴۳، بولوار کاوه ۱۴۶، میرزا طاهر ۱۰۷ و هزار جریب ۱۱۵ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز نیز ایستگاه خمینی شهر کماکان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و کاشان، زرین‌شهر و مبارکه ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ شاخص کیفیت هوا در ایستگاه قهجاورستان در شرق اصفهان نیز در ساعت انتشار این گزارش با میانگین ۴۹۸ AQI در وضعیت خطرناک قرار دارد.

در ایستگاه خیابان فرشادی شاخص آلاینده گاز دی‌اکسید نیتروژن (NO2) همچنان بالاست اما آنالیزور این آلاینده در سایر ایستگاه‌ها قطع است. این آلاینده در ایستگاه دانشگاه صنعتی و رهنان طی هفته‌های اخیر افزایشی بوده است‌.

گاز NO₂ به طور عمده از احتراق سوخت‌های فسیلی در صنایع، وسایل نقلیه و نیروگاه‌ها تولید می‌شود. این گاز یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های هوا است که در اثر واکنش‌های حرارتی و شیمیایی در دماهای بالا تشکیل می‌شود.

نیتروژن دی اکسید یک گاز سمی است که حتی در غلظت‌های پایین نیز می‌تواند اثرات منفی بر سلامت انسان داشته باشد. این گاز به راحتی وارد دستگاه تنفسی شده و باعث تحریک مجاری هوایی می‌شود.

همچنین شاخص ذرات معلق PM۲.۵ در تمامی ۱۵ ایستگاه پایش هوای فعال در شهر اصفهان بالا و آلاینده غالب است. در برخی ایستگاه‌ها نیز شاخص Co2 امروز افزایش یافته است.

هواشناسی اصفهان نیز اعلام کرده که شرایط سکون جوی تا اواسط هفته جاری ادامه خواهد داشت که این شرایط سبب استمرار آلودگی هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

