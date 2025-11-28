به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه جمعه در جلسه کارگروه مدیریت بحران شهرستان گرمسار با موضوع بررسی آلودگی هوای شهرستان در محل سالن اجتماعات شهید صبوری فرمانداری از تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در فرمانداری شهرستان خبر داد و با تاکید بر اهمیت سلامت همه اقشار جامعه اظهار کرد: تمامی اعضای کارگروه، گزارشات لازم را در این جلسه ارائه دادند که طبق این گزارشات تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

وی با اشاره به داده‌ها و جمع بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقرر شد در بخش ایوانکی مهدکودک‌ها و پیش دبستانی تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع طی فردا شنبه ۸ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود اما دستگاه‌های اجرایی به جز دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی و با توجه به امکان ارائه خدمات به مردم و نظر مدیران استفاده از دورکاری وجود دارد و بانک‌ها نیز به صورت کشیک فعال خواهند بود.

فرماندار شهرستان گرمسار از آغاز گشت‌های مشترک، پایش های شبانه روزی و برخورد قاطع با واحدهای آلاینده همزمان با اجرای مصوبات کارگروه مدیریت بحران استان سمنان خبر داد و گفت: سلامت مردم خط قرمز ماست و هیچ گونه تخطی از قانون هوای پاک پذیرفتنی نیست از سوی دیگر در پی ابلاغ مصوبات جدید از سوی استانداری سمنان و با هماهنگی اداره کل محیط زیست استان، مجموعه دستگاه‌های شهرستان گرمسار به‌ویژه اداره محیط زیست با تشکیل گشت‌های مشترک، نظارت‌های تشدید شده و اقدامات میدانی شبانه‌روزی را آغاز کرده‌اند.

همتی با در پی تشدید آلودگی هوا افزود: در شهرستان گرمسار نیز همزمان با این شرایط، نظارت‌ها بر واحدهای صنعتی، معدنی، کارخانجات و منابع آلاینده با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا از هرگونه فعالیت غیرمجاز جلوگیری گردد در شهرک‌های صنعتی شهرستان نیز پایش‌ها تشدید شده و یک گشت ویژه اختصاصاً برای این شهرک‌ها تعریف شده است، همچنین گزارش‌های مردمی نیز در این حوزه به‌صورت مستمر دریافت و بررسی می‌شود.

همتی اضافه کرد: از ابتدای ابلاغ ممنوعیت‌های کارگروه اضطرار، گشت شبانه در سطح شهرستان فعال شده و مناطق مختلف از جمله شهرک‌های صنعتی شهرستان مورد پایش قرار گرفته‌اند و این رصد ادامه خواهد شد و کیفیت سوخت و میزان آلاینده‌های خروجی از دودکش‌ها معیار مهمی برای ارزیابی عملکرد صحیح واحدهای صنعتی است و این موضوع با دقت توسط کارشناسان پیگیری می‌شود.

وی با تأکید بر رسیدگی جدی به شکایات مردمی در شرایط اضطرار گفت: به محض دریافت گزارش‌های مردمی، محل موردنظر بررسی، واحد آلاینده شناسایی و در صورت اثبات، تجهیزات پلمب یا اخطار قانونی صادر می‌شود همچنین در اجرای این قانون، چندین دستگاه مسئولیت مستقیم دارند و در صورت مشاهده عدم انجام وظایف قانونی، اداره محیط زیست شهرستان به‌عنوان ناظر عالی قانون، تذکر رسمی و مکتوب صادر می‌کند و موارد قصور و ترک فعل را به دادستانی گزارش خواهد داد، سلامت مردم و کاهش اثرات آلایندگی خط قرمز ماست و هیچ‌گونه چشم‌پوشی در این زمینه پذیرفتنی نیست.