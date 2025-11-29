احمدی نژاد: سامانه بارشی از فردا وارد ایلام می شود

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، از اواخر روز یکشنبه تا اواخر روز دوشنبه یک سامانه ناپایدار نه‌چندان قوی از سطح استان عبور خواهد کرد که موجب ابرناکی و افزایش سرعت باد می‌شود.

وی ادامه داد: در برخی نواحی به‌ویژه مناطق شمالی استان نیز طی ساعاتی احتمال بارش‌های پراکنده باران وجود دارد، اما این بارش‌ها مؤثر نخواهد بود.

وی افزود: تا حدود اواسط آذرماه بارندگی مؤثری در استان پیش‌بینی نمی‌شود، اما در روزهای میانی ماه احتمال وقوع بارش‌های نسبتاً مطلوب وجود دارد.

احمدی نژاد اضافه کرد: همچنین دمای هوا تا پنج روز آینده نوسان محسوسی نخواهد داشت.