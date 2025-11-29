صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: تا روز یکشنبه (۹ آذر)، شرایط جوی پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم است؛ موضوعی که می‌تواند در شهرهای بزرگ و صنعتی موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش محسوس کیفیت هوا شود.

وی افزود: از روز دوشنبه (۱۰ آذر) در شمال‌غرب و از روز سه‌شنبه یازدهم آذر در مناطقی از شمال‌غرب، بخش‌هایی از غرب، دامنه‌های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل غربی دریای خزر افزایش ابر، بارش باران، رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

ضیائیان تأکید کرد: در مناطق سردسیر و ارتفاعات، ماهیت بارش‌ها به صورت برف خواهد بود و این شرایط می‌تواند الگوی جوی منطقه را تحت‌تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به وضعیت پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (شنبه، ۸ آذر) صاف و غبارآلود است و پیش‌بینی می‌شود حداقل دما به ۵ و حداکثر دما به ۱۵ درجه سانتی‌گراد برسد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات PM2.5 صادر شده است.

به گفته او، پایداری هوا و تداوم انباشت آلاینده‌ها تا پایان صبح سه‌شنبه (۱۱ آذر) ادامه دارد؛ به همین دلیل کیفیت هوا در تهران، به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی، کاهش می‌یابد و در برخی ساعت‌ها افزایش غبار محلی، کاهش دید، افزایش شاخص آلودگی و قرار گرفتن کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و حتی ناسالم برای همه شهروندان دور از انتظار نیست.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عدم کنترل و مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک، کیفیت هوا در پاره‌ای از ساعات، به‌ویژه از شب تا صبح روز بعد، به شرایط بسیار ناسالم می‌رسد.