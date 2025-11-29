  1. اقتصاد
۸ آذر ۱۴۰۴، ۶:۳۰

بارش‌های جدید برف و باران در راه است؛ آلودگی شدید تا سه‌شنبه در پایتخت

یک مقام مسئول هواشناسی با اشاره به تداوم پایداری جوی تا سه‌شنبه گفت: از روز دوشنبه بارش‌های جدید برف و باران آغاز می‌شود و در مناطق سردسیر و ارتفاعات، ماهیت بارش‌ها به صورت برف خواهد بود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: تا روز یکشنبه (۹ آذر)، شرایط جوی پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم است؛ موضوعی که می‌تواند در شهرهای بزرگ و صنعتی موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش محسوس کیفیت هوا شود.

وی افزود: از روز دوشنبه (۱۰ آذر) در شمال‌غرب و از روز سه‌شنبه یازدهم آذر در مناطقی از شمال‌غرب، بخش‌هایی از غرب، دامنه‌های مرکزی زاگرس، ارتفاعات البرز مرکزی و سواحل غربی دریای خزر افزایش ابر، بارش باران، رعد و برق و وزش باد رخ می‌دهد.

ضیائیان تأکید کرد: در مناطق سردسیر و ارتفاعات، ماهیت بارش‌ها به صورت برف خواهد بود و این شرایط می‌تواند الگوی جوی منطقه را تحت‌تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به وضعیت پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (شنبه، ۸ آذر) صاف و غبارآلود است و پیش‌بینی می‌شود حداقل دما به ۵ و حداکثر دما به ۱۵ درجه سانتی‌گراد برسد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات PM2.5 صادر شده است.

به گفته او، پایداری هوا و تداوم انباشت آلاینده‌ها تا پایان صبح سه‌شنبه (۱۱ آذر) ادامه دارد؛ به همین دلیل کیفیت هوا در تهران، به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی، کاهش می‌یابد و در برخی ساعت‌ها افزایش غبار محلی، کاهش دید، افزایش شاخص آلودگی و قرار گرفتن کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و حتی ناسالم برای همه شهروندان دور از انتظار نیست.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عدم کنترل و مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک، کیفیت هوا در پاره‌ای از ساعات، به‌ویژه از شب تا صبح روز بعد، به شرایط بسیار ناسالم می‌رسد.

کد خبر 6671260
زهره آقاجانی

    • بابک خرمدین IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      2 0
      پاسخ
      آقای ضیائیان لطف کنید در مورد بارشها اسامی شهرها رو هم ذکر کنید عکس شما نشون میده غرب کرمانشاه بارشهای خوبی رو نشون میده ولی متاسفانه خیلی از سایتهای غربی غرب رو نشون نداده که بارشی داشته باشه
      • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
        1 0
        قبلا ها همه شهر ها را نشان می داد عکس برف و باران نشان می دادن چقدر قشنگ بود یادش بخیر ما مدرسه ابتدایی می رفتیم دهه 60

