به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمبود آهن اغلب با چاقی و استئاتوز کبدی همراه است.
کمبود آهن میتواند باعث افزایش وزن شود، زیرا آهن همراه با ید، تیروزین، سلنیوم و روی برای تبدیل هورمونهای تیروئید به یکدیگر ضرورت دارد. دریافت ناکافی هر یک از این ریزمغذیها، تولید هورمونهای تیروئیدی را مختل کرده و کاهش میدهد و در نتیجه علائم کمکاری تیروئید از جمله افزایش وزن ظاهر میشود.
این گزارش میافزاید: کمبود آهن بهطور جدی با عملکرد طبیعی تیروئید تداخل دارد و میتواند منجر به بروز علائمی مانند خستگی، عدم تحمل ورزش و سبکی سر شود که کاهش توانایی فرد برای فعالیت جسمانی را به دنبال داشته و روند افزایش وزن را تسهیل میکند.
همچنین بر اساس مطالعات علمی، آهن در تنظیم مسیرهای میتوکندریایی سلول و متابولیسم انرژی نقش دارد و سوختوساز در کبد و عضله اسکلتی را افزایش میدهد. یافتهها نشان میدهد مصرف مکمل آهن میتواند به بهبود و کاهش شاخصهای آنتروپومتریک مانند دور شکم، وزن بدن و شاخص توده بدنی کمک کند.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در ادامه تاکید میکند: اگر فردی پس از مصرف قرص آهن متوجه افزایش وزن شده است، لازم است رژیم غذایی خود را بررسی کرده و فعالیت بدنی را افزایش دهد. همچنین توصیه میشود با پزشک درباره احتمال وجود مشکلات زمینهای مؤثر بر افزایش وزن مشورت شود.
