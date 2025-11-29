بایدها و نبایدهای خوراکی در هنگام ابتلا به آنفلوآنزا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، معمولاً هنگام آنفلوآنزا اشتها کاهش مییابد، اما هر بار که غذا میخورید بهتر است خوراکیهایی انتخاب کنید که انرژی و مواد مغذی لازم برای بهبود شما را فراهم کنند. در ادامه به مرور بهترین انتخابها هنگام ابتلاء به آنفلوآنزا میپردازیم. همچنین بررسی مواردی که باید از آنها اجتناب کرد.
آبرسانی کافی هنگام ابتلاء به آنفلوآنزا نقش مهمی در بهبود بیمار دارد، زیرا تب، عرقکردن و کاهش اشتها احتمال کمآبی بدن را افزایش میدهد. آب همچنان بهترین انتخاب برای جبران مایعات بدن است و مانند یک سمزدای طبیعی عمل میکند. با این حال، نوشیدنیهایی مانند آبگوشت، چای زنجبیل، دمنوشهای گیاهی همراه با عسل، چای عسل و لیمو و آبمیوههای طبیعی بدون شکر افزوده نیز میتوانند در این دوره مفید باشند.
مصرف غذاهای سبک و مغذی روند بهبود را سرعت میبخشد. آبگوشت و سوپ مرغ بهدلیل داشتن مایعات، الکترولیتها، پروتئین و ویتامینها، از اصلیترین خوراکیهای توصیهشده بهشمار میروند. سیر نیز به دلیل خواص ضدویروسی و تقویتکننده ایمنی مورد توجه است.
سبزیجات برگسبز، بروکلی، ماست پروبیوتیک و منابع ویتامینهای C و D از جمله خوراکیهای مؤثر در تقویت سیستم ایمنی هستند. همچنین مصرف جو دوسر بهدلیل داشتن فیبر، آهن، روی و پروتئین مفید گزارش شده است. ادویههایی مانند زنجبیل و زردچوبه خاصیت ضدالتهابی دارند و فلفل تند و تربکوهی میتوانند به باز شدن سینوسها کمک کنند.
در مقابل، مصرف غذاهای چرب و سنگین مانند فستفود و سرخکردنیها، قندهای ساده همچون نوشابه و شیرینی و نیز خوراکیهای بسیار فرآوریشده توصیه نمیشود. برخی افراد ممکن است در دوران بیماری با مصرف زیاد لبنیات دچار مشکل هضم شوند.
کودکان بیشتر در معرض کمآبی قرار دارند و لازم است در فواصل منظم مایعات دریافت کنند. استفاده از بستنی یخی یا یخدربهشت طبیعی میتواند به کاهش ناراحتی گلو کمک کند.
متخصصان همچنین بر نقش تغذیه مناسب در پیشگیری از ابتلاء به آنفلوآنزا تأکید میکنند. ویتامین C، ویتامین D، روی، سلنیوم، آهن، انواع پروتئینها و نیز منابع پروبیوتیک و پریبیوتیک از مهمترین مواد مغذی تقویتکننده سیستم ایمنی معرفی شدهاند.
استراحت، دریافت کافی مایعات و مصرف غذاهای مغذی سه رکن اصلی بهبود آنفلوآنزا محسوب میشود و در صورتی که علائم شدید شوند یا بیش از حد معمول ادامه پیدا کنند، مراجعه به پزشک ضروری است.
