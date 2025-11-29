  1. استانها
  2. مازندران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۳

۱۱ فقره رفع تصرف از اراضی ملی در بندپی شرقی بابل انجام شد

بابل - رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل گفت: با مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه شمالی، ۱۱ فقره رفع تصرف از اراضی ملی در منطقه بندپی شرقی صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم اکبری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این حوزه قضائی در معیت اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان سوادکوه شمالی در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، ۱۱ فقره رفع تصرف به مساحت حدود ۲ هزار متر مربع را اعاده به وضع سابق کرده و به منابع ملی بازگرداندند.

اکبری تصریح کرد: این آزادسازی در مراتع ییلاقی کِریوش و کارلی بن در حوزه استحفاظی منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، توسط فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، سرپرست و مأمور واحد منابع طبیعی لفور و مأمورین مجری حفاظتی کارسنگ رود انجام شد.

وی در پایان بیان داشت: با تخریب چند بنای بلوکی، فلزی و چوبی مسقف به حلب و تخریب دیوار و فنداسیون بتنی، فلزی و بلوکی، تخریب پایه‌های چوبی و فلزی، تخریب سیم فنس و سیم خاردار و تخریب کَرت بندی سنگی، عرصه‌ها از دست متصرفین خارج و ضمیمه منابع ملی شد.

