۲۱ هزار مترمربع از اراضی ملی سوادکوه شمالی آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن کریمی اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، طی چهار ماه نخست سال جاری، ۲۱ هزار و ۴۲۸ مترمربع از اراضی ملی تصرف‌شده در سوادکوه شمالی خلع ید و به وضع سابق بازگردانده شد.

وی افزود: در جریان اجرای این حکم قضائی، ۲۷ بنای احداثی غیرمجاز تخریب و اراضی مذکور پاکسازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب سوادکوه شمالی تأکید کرد: دستگاه قضائی استان با متخلفان و متعرضان به منابع طبیعی و اراضی ملی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.