الگوی دمایی در قم تغییر محسوسی نخواهد داشت

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی استان گفت: امروز شنبه وضعیت جوی قم عمدتاً صاف تا قسمتی ابری ارزیابی میشود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و شکلگیری غبار محلی محتمل است.
وی ادامه داد: با ورود به روز یکشنبه نیز شرایط جوی چندان دستخوش تغییر نخواهد شد و آسمان استان در این روز عمدتاً صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود و گهگاه وزش باد دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان قم اظهار کرد: طی روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته جاری آسمان حالتی نیمهابری خواهد داشت و احتمال وقوع بارشهای پراکنده و افزایش سرعت باد در برخی ساعات وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: از امروز تا اوایل هفته آینده پایداری جو و سکون نسبی هوا بر استان حاکم است که این شرایط زمینه انباشتهشدن آلایندهها را بهویژه در مناطق صنعتی و نقاط پرتردد شهری فراهم میکند، موضوعی که عمدتاً در ساعات آغازین روز نمود بیشتری خواهد داشت.
ترابیان همچنین بیان داشت: طی روزهای آینده، دمای هوا در سطح استان تغییر قابل توجهی نخواهد داشت و نوسانات دمایی در حد جزئی پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: با توجه به روند پایداری جو، رعایت توصیههای بهداشتی برای گروههای حساس و کاهش فعالیتهای مولد آلودگی در سطح شهر ضروری است.
