بحران آب کشور ناشی از کمبود بارش نیست؛ مشکل اصلی سوءمدیریت است

علیرضا نثاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم آمادگی برای فصل سرما و پیش‌بینی و مدیریت مصرف گاز، تأکید کرد: از همین امروز باید میزان تولید و مصرف گاز کشور به‌طور دقیق رصد شود.

وی افزود: نباید اجازه دهیم با آغاز فصل سرما، همانند برخی سال‌های گذشته، در روزهای خاصی شاهد کمبود یا قطعی گاز در بخش خانگی باشیم. دولت فرصت دارد تا پاسخ دهد که آیا تولید فعلی پاسخگوی نیاز کشور در زمستان است یا خیر؛ اگر نیست، باید از همین حالا وارد عمل شده و برای واردات گاز از کشورهایی مانند روسیه اقدام شود.

ما کمبود آب، برق و گاز نداریم

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از وضعیت مدیریت منابع انرژی در کشور، گفت: با این حجم از منابع خدادادی، مردم ما نباید با قطعی برق و گاز روبرو باشند. ما کمبود آب، برق و گاز نداریم؛ مشکل اصلی سوءمدیریت است که البته به دولت خاصی هم محدود نمی‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: ما باید با یک برنامه‌ریزی ۱۰ ساله، مشکلات ساختاری در حوزه انرژی را برطرف کنیم. ایران ظرفیت تأمین نیاز داخلی و حتی صادرات برق و گاز را دارد. اما کافی است نگاه کنیم در پنج یا ده سال گذشته چقدر به ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی و خورشیدی اضافه شده است؟

سهم بخش خانگی در مصرف برق زیاد نیست

وی با اشاره به نقش مصرف‌کنندگان در حل معضل ناترازی انرژی، گفت: سهم بخش خانگی در مصرف برق چندان زیاد نیست. اگر وزارت نیرو و دستگاه‌های مسئول برق، مزارع استخراج رمزارز (ماینرها) را قطع کنند، هیچ نیازی به قطع برق خانگی نخواهد بود.

نثاری در ادامه به موضوع مدیریت منابع آب هم اشاره کرد و افزود: در بحث آب نیز مشکل ما کمبود بارش نیست، بلکه نبود برنامه‌ریزی برای آبخیزداری و آبخوان‌داری است. حوزه آبریز کشور حدود ۴۰۰ میلیارد متر مکعب ظرفیت دارد، اما بخش زیادی از آن بدون استفاده از کشور خارج می‌شود، این نشان‌دهنده ضعف برنامه‌ریزی در سال‌های گذشته است.

وی تأکید کرد: گذشته را نمی‌توان تغییر داد، اما امروز باید با نگاه راهبردی و برنامه‌محور، شرایط موجود را مدیریت کنیم. توسعه تولید در حوزه گاز، برق و مدیریت منابع آبی باید در اولویت دولت و نهادهای اجرایی قرار گیرد تا بتوانیم ضمن تأمین نیازهای داخلی، مسیر توسعه پایدار کشور را هموار کنیم.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مردم ایران مردمی قدرشناس و صبورند و شایسته بهترین خدمات هستند. دولت و دستگاه‌های مسئول باید با برنامه‌ریزی دقیق، از تکرار بحران‌های انرژی جلوگیری کنند.