بیش از ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های بندرعباس کشف شد

بندرعباس- جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس از توقیف یک فروند شناور متخلف و یک مشک ماری و کشف ۲۲ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در آب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رادمهر جوذری با اعلام این خبر، اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله محفظه‌های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و از محل متواری شدند.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات، یک فروند شناور را توقیف و یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۲۲ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ جوذری با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد کردند.

