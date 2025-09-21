  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

کشف مشک ماری با ۴۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های بندرعباس

کشف مشک ماری با ۴۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های بندرعباس

بندرعباس- فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از توقیف یک مشک ماری و کشف ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در آب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی پور با اعلام این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس طی عملیاتی پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله محفظه‌های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات، یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ توحیدی پور با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۲۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد خبر 6597200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها