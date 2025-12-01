علی توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد تیم ملی بسکتبال مقابل عراق در دو دیدار رفت و برگشت پنجره نخست انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ که در بیروت برگزار شد و با برتری ملی پوشان کشورمان همراه بود، توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه ترکیب تیم ملی بسکتبال برای حضور در این پنجره نسبت به گذشته تغییر داشت، گفت: با حضور بهنام یخچالی که در کاپ آسیا کنار تیم ملی نبود و همچنین سایر لژیونرها، این تیم با ترکیبی متفاوت و کامل‌تر مقابل عراق قرار گرفت. البته که برای دیدار برگشت بازیکنی مانند سالار منجی به دلیل مصدومیت و برخی بازیکنان به دلیل بیماری وارد ترکیب نشدند اما با این حال توانستیم برتری را از آن خود کنیم.

این مربی بسکتبال تاکید کرد: نتیجه گیری برابر عراق در هر دو دیدار رفت و برگشت و با وجود شرایطی که با آن مواجه شدیم، نشان می‌دهد که بسکتبال ایران با هر محدودیتی، توانمندی‌های خاص خود را دارد و می‌تواند قدرت خود را به تیم‌های منطقه ثابت کند.

توفیق با اشاره به شرایط تیم ملی بسکتبال عراق تصریح کرد: عراق مربی به نام «ماسترا» در اختیار گرفته که سال‌ها در غرب آسیا حضور داشته و با بسکتبال ایران هم آشنایی کامل دارد. با این حال در دیدار نخست بدون هیچ مشکلی، صاحب برتری شدیم. برای دیدار برگشت با توجه به بیماری که برخی بازیکنان را درگیر کرده بود، تا حدی شرایط تغییر کرده بود. با این حال در نیمه دوم تیم ملی بسکتبال توانست به خصوص با بازی دفاعی منسجم، برتری فنی خود را به حریف دیکته کند و صاحب برتری شود.

وی با تاکید بر غیبت محمد امینی در دو دیدار رفت و برگشت برابر عراق یادآور شد: امینی در کاپ آسیا نقشی تعیین کننده در تمام دیدارهای تیم ملی بسکتبال داشت اما در این پنجره نتوانست تیم ملی را همراهی کند. برای دیدار دوم برابر عراق، سالار منجی و سینا واحدی هم نبودند. درست است که بهنام یخچالی را با همه توانمندی‌هایش در اختیار داشتیم اما اینکه تیم ملی در غیاب این نفرات هم می‌تواند نتیجه بگیرد، نشان از کیفیت بالای بسکتبال ایران نسبت به تیم‌های منطقه دارد که بعضاً بازیکن دو تابعیتی هم در اختیار می‌گیرند.

کارشناس بسکتبال تاکید کرد: تیم ملی بسکتبال بعد از عنوان سومی در کاپ آسیا، با عملکردش در پنجره نخست انتخابی جام جهانی هم نشان داد که جایگزین‌های مطمئنی به ترکیب این تیم اضافه شده اند طوریکه می‌توان به آینده این تیم خیلی بیشتر امیدوار بود. باید ارزش این ترکیب را بدانیم و به گونه‌ای آن را هدایت کنیم که در مسابقات بعدی هم اتفاقات خوبی برای بسکتبال ایران رقم بخورد.

توفیق با یادآوری اینکه تیم ملی بسکتبال در گروه سوم انتخابی جام جهانی با تیم‌های عراق، سوریه و اردن همگروه است، تصریح کرد: در پنجره نخست به خاطر تصمیم فیفا از امتیاز میزبانی محروم بودیم، باید دید برای پنجره‌های دوم و سوم چه تصمیمی درمورد میزبانی ایران گرفته می‌شود. امید داریم بتوانیم در کشور خودمان برگزارکننده دیدارهای مان باشیم.