۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

آغاز ثبت نام وام ۴۰ میلیون تومانی عمره دانشجویی

رئیس سازمان امور دانشجویان از پرداخت‌ وام ۴۰ میلیون‌ تومانی به یک‌هزار نفر از دانشجویان عمره‌گزار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا گفت :۱۳۰ هزار نفر از جامعه دانشگاهی شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها برای حج عمره ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، ۸ هزار نفر از طریق قرعه‌کشی انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: کاروان دختران دانشگاهی از ۲۵ آبان اعزام شدند و از ۱۰ آذر کاروان اساتید اعزام خواهند شد، همچنین از ۱۵ آذر به بعد کاروان پسران دانشجو راهی عمره خواهند شد.

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره تسهیلات مالی نیز گفت: با توجه به نیاز بخشی از دانشجویان به وام برای اعزام، با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی با برخی بانک‌ها، بانک طرف تعهد صندوق با پرداخت وام به هزار نفر از دانشجویان موافقت کرده است.

وی تأکید کرد: دانشجویانی که تمایل به استفاده از این وام دارند، می‌توانند به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه کنند و از تسهیلات در نظر گرفته‌شده بهره‌مند شوند.
به گفته وی، مبلغ این وام حدود ۴۰ میلیون تومان است.

رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار امیدواری کرد؛ سایر بانک‌ها نیز با توجه به تعداد زیاد متقاضیان همکاری کنند و افزود: هزینه‌ها بیش از این مبلغ است، اما تاکنون موفق شده‌ایم با بانک طرف تعهد صندوق بر سر پرداخت وام ۴۰ میلیونی به توافق برسیم.

حبیبا در پایان گفت: موافقت بانک طرف تعهد برای هزار نفر قطعی شده و مذاکرات با دو بانک دیگر همچنان ادامه دارد و در صورت نهایی‌شدن، جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

زهرا سیفی

