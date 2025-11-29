به گزارش خبرگزار، مهر، گروه فبک پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی سومین پیش نشست از همایش ملی فلسفه برای کودکان و نوجوانان را با عنوان «چگونه فلسفه را کاربردی کنیم؟» برگزار می‌کند.

سخنرانان این نشست یوسف نوظهور با موضوع «امکان و ضرورت کاربردی شدن فلسفه»، سعید ناجی با موضوع «فلسفه ورزی با بازی‌های فلسفی» و سید نورالدین محمودی با موضوع «نحوه شکل گیری خود اصیل: آغاز معنا با پرسشگری بنیادین» است.

زمان برگزاری نشست یکشنبه ۹ آذر ساعت ۱۰ تا ۱۲ به آدرس بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه جنوبی، نبش کوچه ۲۱،( حق طلب‌غربی) سالن استاد مطهری است.

علاقه‌مندان برای شرکت به صورت مجازی می‌توانند به آدرس لینک زیر مراجعه کنند.

http://meet.google.com/mzk-mwjr-ozb