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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۵۷

۱۵ مهرماه؛

«نظریه عدالت نانسی فریزر» بررسی می شود

«نظریه عدالت نانسی فریزر» بررسی می شود

پنجمین «دوشنبه عدالت» سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به بررسی «نظریه عدالت نانسی فریزر» می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های عدالت» با سخنرانی محمد مهدی مجاهدی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و مدرس دانشگاه به موضوع « نظریه عدالت نانسی فریزر» می‌پردازد.

این نشست ۱۵ مهرماه در سالن دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

پیش از این چهار نشست با موضوع‌های «مفهوم و چرایی عدالت»، «به سوی یک نظریه رالزی درباره توسعه پایدار» ، «بررسی تطبیقی نظریه عدالت رالز با نظریه عدالت مطلوب گرا» و «عدالت از دریچه حقوق اقتصادی» به ترتیب با سخنرانی سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، حسین هوشمند، سیروس امیدوار و سیداحسان خاندوزی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شده است.

نشست پنجم دوشنبه های عدالت در روز دوشنبه ۸مهرماه در ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار می‌شود و شرکت برای عموم آزاد است.

گفتنی است محل برگزاری پنجمین نشست از دوشنبه های عدالت در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به آدرس: خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان بخارست، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سالن شماره ۲ برگزار  می شود.

کد مطلب 4732941

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