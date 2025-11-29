به گزارش خبرگزاری مهر، جلسهای با حضور علی قاسمزاده، شهردار اصفهان، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، عباس لهراسبی، مدیرکل روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه و محمدرضا ترحمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در محل استانداری اصفهان برگزار شد. محور این نشست بررسی فعالیتهای اقتصادی، نیازهای روز جامعه و همچنین چالشهای موجود در مسیر توسعه استان بود.
مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای سازمان اوقاف، از توان این سازمان در پیشبرد پروژههای عمرانی و اقتصادی همچون ساخت مسکن سخن گفت و تأکید کرد که همکاری بیشتر دستگاهها میتواند بخشی از مشکلات و موانع موجود را برطرف کند.
در ادامه عباس لهراسبی با بیان اینکه سازمان اوقاف، سرعت قابل توجهی در پیگیری طرحهای اقتصادی دارد، گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تلاش برای شکلگیری اتفاقات مثبت در حوزه اقتصاد از اولویتهای اوقاف است، هرچند موانعی نیز در مسیر وجود دارد.
او نمونههایی از فعالیتهای اقتصادی اوقاف را همچون پرورش ماهی در قفس و کاشت کاکتوس اپونتیا معرفی کرد و افزود: در اواخر دولت آقای رئیسی، به دلیل عضویت ایشان در هیئت امنای امامزاده صالح، حضورشان در جلسات مرتبط با اوقاف پررنگتر شده بود. در یکی از جلسات، زمانی که آقای خاموشی درباره پروژه پرورش ماهی در قفس توضیح دادند، آقای رئیسی همانجا با وزیر جهاد کشاورزی تماس گرفت و دستور همکاری کامل با اوقاف را صادر کرد. این موضوع موجب شد پروژه مذکور امروز با پیشرفت قابل توجهی ادامه یابد.
بخش دیگری از این جلسه به بررسی خشکسالی، عواقب ناشی از آن و راهکارهای مدیریت بحران اختصاص یافت. مسئولان حاضر با تحلیل چالشهای به وجودآمده، بر لزوم هماهنگی دستگاهها برای کنترل بحران و کاهش آسیبها تأکید کردند.
این نشست با تأکید بر گسترش همکاریها و بهرهگیری از ظرفیتهای اوقاف برای حل مشکلات اقتصادی و محیطزیستی استان به پایان رسید.
نظر شما