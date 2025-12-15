  1. سیاست
  2. سایر
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

صفامنش: فعالیت‌های نیکوکاری شهید رئیسی امروز نیز ادامه دارد

مدیر مالی مجموعه نیکوکاری شهید رئیسی گفت: فعالیت‌های خیری که به نام شهید رئیسی در زمان حیات ایشان جریان داشت، حالا در سراسر کشور ادامه دارد.

پریسا صفامنش مدیر مالی مجموعه نیکوکاری «سید محرومان شهید رئیسی» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود دو ماه است که به‌صورت رسمی این مجموعه نیکوکاری مجوز فعالیت خود را از کمیته امداد امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه) دریافت کرده و در حال حاضر گروه‌های مختلفی به‌عنوان زیرمجموعه این مرکز، به‌صورت تدریجی و سازمان‌یافته تحت پوشش آن قرار گرفته‌اند.

وی افزود: به‌صورت نمادین و در تاریخ ۲۳ آذرماه، بخشی از ایتام ساکن مناطق دورافتاده کشور با نام «سید محرومان شهید رئیسی» مورد حمایت قرار گرفتند و کمک‌های مالی و معیشتی به این عزیزان در مناطق هدف ارائه شد.

صفامنش همچنین در خصوص پیشینه این مرکز نیکوکاری یادآور شد: فعالیت‌های خیری که امروز به نام شهید رئیسی در این مجموعه اجرا می‌شود، ریشه در دوران حیات پربرکت آن شهید بزرگوار دارد. ایشان از سال‌ها پیش، به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده از جمله بیرجند، به‌صورت مستقیم از فعالیت‌های خیریه حمایت می‌کردند. همچنین از سال ۱۴۰۰، فعالیت‌های قرآنی و حمایتی در مناطق مختلف و کمتر برخوردار کشور توسط این مجموعه انجام می‌شد و هرگاه افراد نیازمند با مشکلی مواجه بودند، با بهره‌گیری از کمک‌های خیرخواهانه و کاملاً شخصی، این خدمات ارائه می‌شد.

مدیر مالی مجموعه نیکوکاری شهید رئیسی تصریح کرد: هدف اصلی این مرکز نیکوکاری آن است که در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از خانواده، ازدواج، اشتغال، معیشت، سلامت و بهداشت، آموزش و سایر نیازهای اساسی، از افراد نیازمند در سراسر کشور عزیزمان حمایت کند.

