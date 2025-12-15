پریسا صفامنش مدیر مالی مجموعه نیکوکاری «سید محرومان شهید رئیسی» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود دو ماه است که بهصورت رسمی این مجموعه نیکوکاری مجوز فعالیت خود را از کمیته امداد امام خمینی (رحمتاللهعلیه) دریافت کرده و در حال حاضر گروههای مختلفی بهعنوان زیرمجموعه این مرکز، بهصورت تدریجی و سازمانیافته تحت پوشش آن قرار گرفتهاند.
وی افزود: بهصورت نمادین و در تاریخ ۲۳ آذرماه، بخشی از ایتام ساکن مناطق دورافتاده کشور با نام «سید محرومان شهید رئیسی» مورد حمایت قرار گرفتند و کمکهای مالی و معیشتی به این عزیزان در مناطق هدف ارائه شد.
صفامنش همچنین در خصوص پیشینه این مرکز نیکوکاری یادآور شد: فعالیتهای خیری که امروز به نام شهید رئیسی در این مجموعه اجرا میشود، ریشه در دوران حیات پربرکت آن شهید بزرگوار دارد. ایشان از سالها پیش، بهویژه در مناطق محروم و دورافتاده از جمله بیرجند، بهصورت مستقیم از فعالیتهای خیریه حمایت میکردند. همچنین از سال ۱۴۰۰، فعالیتهای قرآنی و حمایتی در مناطق مختلف و کمتر برخوردار کشور توسط این مجموعه انجام میشد و هرگاه افراد نیازمند با مشکلی مواجه بودند، با بهرهگیری از کمکهای خیرخواهانه و کاملاً شخصی، این خدمات ارائه میشد.
مدیر مالی مجموعه نیکوکاری شهید رئیسی تصریح کرد: هدف اصلی این مرکز نیکوکاری آن است که در حوزههای مختلف از جمله حمایت از خانواده، ازدواج، اشتغال، معیشت، سلامت و بهداشت، آموزش و سایر نیازهای اساسی، از افراد نیازمند در سراسر کشور عزیزمان حمایت کند.
