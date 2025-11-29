به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین مهدیان، با اشاره به رویکرد تحولآفرین این نهاد در عرصه اقتصاد گفت: سال گذشته از میان ۲۶ بلوک موقوفه استان، ۲۳ موقوفه بازسازی و وارد چرخه درآمدزایی شدند و این اقدام نقطه عطفی در مدیریت موقوفات به شمار میرود.
وی اشتغالزایی و رونق تولید را دو محور اصلی فعالیت اقتصادی اوقاف دانست و افزود: اگرچه حضور در حوزه اقتصاد از وظایف ذاتی این سازمان نیست، اما در پاسخ به نیازهای جامعه و تأکیدات مقام معظم رهبری، تلاش شد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی، انرژی دانشبنیان و نیازسنجی دقیق، موقوفات به بستری برای تقویت اقتصاد استان تبدیل شود.
مهدیان با تشریح طرحهای اقتصادی اجراشده طی سال اخیر اظهار کرد: پروژههای متنوعی در حوزه دامداری، پرورش دام سبک و سنگین، باغداری، پرورش ماهی و تولید ماهیان خاویاری به بهرهبرداری رسیده است. از جمله این طرحها میتوان به پرورش ماهی ۵۰ تنی در موقوفه میر سعدالله ایلخانی، مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در علیآباد و نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در همان موقوفه که بهزودی افتتاح میشود، اشاره کرد.
به گفته مدیرکل اوقاف گلستان، احیای بافت تاریخی موقوفات نیز با جدیت دنبال شده است. تاکنون ۱۹ طرح مرمتی برای بناهای تاریخی موقوفه آگهی شده که ۶ پروژه به قرارداد رسیده، ۲ پروژه در آستانه بهرهبرداری و ۳ طرح در مرحله عقد قرارداد است.
وی مجموع سرمایهگذاری در بخش اقتصادی و تاریخی را نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد.
مهدیان در ادامه از توسعه کشت و صنعت در باغ موقوفه میرسعدالله خبر داد و گفت: در این مجموعه بیش از چهار هزار تن محصول و میوه تولید شده که سهم مهمی در تأمین سبد غذایی مردم استان دارد و به ایجاد اشتغال پایدار نیز کمک کرده است.
