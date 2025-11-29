پیکر مطهر شهید گمنام در سمنان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و تدفین یک شهید گمنام تازه تفحص شده دفاع مقدس صبح شنبه با حضور مردم متدین و خداجوی مرکز استان سمنان برگزار شد.

این مراسم از میدان شهید دریادار ابراهیم همتی، فرمانده ناوچه پیکان و شهیدی که سالروز شهادت او به نام نیروی دریایی نامگذاری شده، آغاز شد و مردم قدرشناس این شهرستان در ایام سالروز شهادت شهید همتی، یاد او را هم گرامی داشتند.

مراسم تشییع شهید گمنام با حضور مردم شهرستان سمنان امروز از میدان شهید همتی تا مرقد شهید گمنام واقع در شرکت آب منطقه‌ای سمنان برگزار شد زیرا این شهید تازه تفحص شده این این مجموعه تدفین خواهد شد.

مردم از گوشه و کنار سمنان خودشان را به مسیر تشییع پیکر پاک این شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس رسانده‌اند تا به این طریق علاوه بر تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا، از این مجاهدان امنیت کشورمان قدردانی کنند.

این مراسم مقارن با هفته بسیج با حضور اقشار مختلف بسیجیان سمنان برگزار شد.