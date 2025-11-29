وزیر ارتباطات: بسیج ریشه در زندگی مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجتماع بزرگ بسیجیان این وزارتخانه در سخنرانی خود بر جایگاه اندیشه بسیجی در پیشبرد اهداف کشور تأکید کرد.

هاشمی با بیان اینکه بسیج صرفاً یک سازمان نیست بلکه یک نگرش و اندیشه است، گفت: بسیج ریشه در زندگی مردم دارد و به‌عنوان افقی تمدنی، نقشی عمیق در حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی ایفا می‌کند.

وی بسیج را نماد خدمت‌رسانی بی‌منت و کارآمدی در میدان‌های مختلف دانست و افزود: به تعبیر امام خمینی، شکوفه‌های این درخت تنومند بوی عشق و ایثار می‌دهد.

وزیر ارتباطات با اشاره به مأموریت‌های فناورانه این وزارتخانه اظهار کرد: بسیج در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقشی ویژه و تأثیرگذار دارد.

وی گفت: در مسیر توسعه ارتباطات در سراسر کشور، حضور نیروهای متخصص بسیجی در بخش‌های مختلف این وزارتخانه نقشی مهم در شتاب‌دهی به پیشرفت‌ها داشته است.

هاشمی نقش بسیج را در ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش فناوری‌های نوین و تحقق عدالت ارتباطی برجسته دانست و تأکید کرد: این اندیشه پویا می‌تواند در تحقق اهداف کلان کشور در حوزه فناوری اطلاعات سهمی تعیین‌کننده داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش نگاه بسیجی در پیشبرد مأموریت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: تحقق توسعه ارتباطات و ارائه خدمات عادلانه به مردم بدون روحیه بسیجی و اراده جمعی ممکن نیست.

وی با اشاره به عزم و تلاش کارکنان بسیجی وزارتخانه گفت: این اراده عاشقانه در وجود همه نیروهای بسیجی جریان دارد و عامل تحقق بسیاری از پیشرفت‌ها در حوزه ارتباطات است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه عرصه فناوری ذاتاً پویا و متغیر است، خاطرنشان کرد: حضور نیروهای بسیجی در این حوزه اهمیت بیشتری می‌یابد و نقش آنان در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات و مقابله با تهدیدات نوظهور بسیار برجسته است.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های عمیق فناوری اطلاعات، به‌ویژه در تولید محتوای فضای مجازی، یکی از حوزه‌هایی است که بسیج می‌تواند نقش‌آفرینی گسترده‌تری داشته باشد.

هاشمی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های منسجم مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات اعلام کرد: این وزارتخانه حمایت حداکثری خود را از این برنامه‌ها ادامه خواهد داد.

وی همچنین تلاش‌های فرماندهان و کارکنان بسیجی را در یک سال گذشته نمونه‌ای از ایثار، کارآمدی و نگاه تحولی دانست و گفت: معاونان وزارتخانه نیز در مأموریت‌های تخصصی خود توجه ویژه‌ای به این رویکرد دارند.

وزیر ارتباطات در پایان، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری، مسیر توسعه علمی و فناورانه کشور با سرعت بیشتری طی شود و ایران عزیز بیش از پیش در مسیر سرافرازی گام بردارد.

در پایان این مراسم از خانواده معظم شهدا و بسیجیان نمونه این وزارت خانه با اهدای جوایزی تقدیر به عمل آمد.