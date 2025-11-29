سردار حسن زاده: بسیج همواره توانسته تهدیدها را به فرصت تبدیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ بسیجیان مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در محل این وزارتخانه برگزار شد. این مراسم با حضور سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله تهران بزرگ، و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آغاز به کار کرد.
در این اجتماع، یگانهایی از مراکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات و یگانهای تابعه حضور داشتند و برنامههای مختلفی اجرا شد.
سردار حسنزاده در این گردهمایی طی سخنرانی ضمن قدردانی از حضور بسیجیان و نیروهای انتظامی، به فلسفه تشکیل بسیج اشاره کرد و گفت: امام خمینی با هدف مقابله با تهدیدهای خارجی و ایجاد نیرویی مقتدر در کنار انقلاب اسلامی، دستور تشکیل بسیج را صادر کردند.
وی حضور گسترده بسیجیان وزارت ارتباطات را نمادی از اقتدار و انسجام این مجموعه عنوان کرد و از تلاشها و مشارکت فعال آنان در این مراسم قدردانی کرد.
سردار حسن حسنزاده با اشاره به نقش بسیج در تبدیل تهدیدها به فرصت تصریح کرد: امام خمینی (ره) پس از مشاهده تهدیدات علیه انقلاب اسلامی، فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را با هدف ایجاد نیرویی آماده و مؤثر در مقابله با تهدیدات صادر کردند.
فرمانده سپاه تهران تصریح کرد: بسیج از آغاز تاکنون نهادی برای خنثیسازی تهدیدات علیه ملت ایران بوده و همواره توانسته است تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره ظرفیتهای عظیم بسیج افزود: مکتب بسیج امروز نهتنها فرصتی مهم برای کشور است، بلکه توانسته فرهنگ مقاومت را در جهان اسلام گسترش دهد.
سردار حسنزاده تأکید کرد: گسترش تفکر بسیجی در کشورهای منطقه به تهدیدی بزرگ برای جبهه استکبار تبدیل شده و آمریکا و رژیم صهیونیستی از رشد روزافزون این اندیشه بیمناک هستند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود منطق بسیج را مقاومسازی حداکثری کشور در برابر انواع تهدیدها دانست و گفت: تفکر بسیجی امروز پیشران اصلی پیشرفت در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، علمی، فناوری و اقتصاد مقاومتی است.
وی تأکید کرد: نقش بسیج در موفقیتها و سربلندیهای کشور در چهار دهه گذشته قابل انکار نیست.
سردار حسنزاده همچنین به ویژگیهای اصلی تفکر بسیجی اشاره کرد و ایمان به نصرت الهی، خودباوری، خستگیناپذیری، امیدآفرینی و مقابله مستمر با نظام سلطه را از شاخصههای مهم آن برشمرد.
وی حمایت از مردم مظلوم و خدمترسانی خالصانه به محرومان را از اصول اساسی این مکتب عنوان کرد و گفت: بسیج در طول ۴۶ سال گذشته در تمامی عرصهها، ازجمله حوادث طبیعی، بحرانهایی نظیر سیل و زلزله و همچنین همهگیری کرونا، حضوری مؤثر و راهگشا داشته و بهعنوان بزرگترین تشکل مردمی کشور توانسته الگوی موفقی از خدمت بیمنت ارائه دهد.
سردار حسن حسنزاده با اشاره به نقش مؤثر بسیج در نهادها و وزارتخانهها گفت: بسیج در مجموعههایی که مسئولیت ایجاد و توسعه زیرساختهای اساسی کشور را بر عهده دارند، نقش مهمی ایفا کرده است.
وی ادامه داد: حضور بسیج در دستگاههای اجرایی موجب شده روند پیشرفت فناورانه کشور سرعت گیرد و ارائه خدمات عادلانه و گسترده به مردم تقویت شود.
وی با تأکید بر آمادگی همهجانبه بسیج در عرصههای مختلف، یکی از نمودهای بارز این آمادگی را مقابله با تهدیدات سازمانیافته دانست و افزود: عملکرد بسیج در حوادث اخیر و در جنگ ۱۲ روزه نمونهای روشن از توانمندی این نهاد است.
سردار حسنزاده تصریح کرد: بسیجیان در این مقطع هم در برقراری امنیت و هم در ارائه خدماترسانی، حضوری درخشان و تأثیرگذار داشتند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ در بخش پایانی سخنان خود از فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت ارتباطات قدردانی کرد و حمایتهای وزیر ارتباطات را در پیشبرد فعالیتهای بسیج این وزارتخانه مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر، کشور شاهد رشد، شکوفایی و سربلندی روزافزون باشد.
نظر شما