نماز حاجت که در ماه جمادی الثانی سفارش شده است

هر که نماز ماه جمادی الثانی را بخواند خدا خودش، مالش، زنان، فرزندان او، دین و دنیای او را تا سال دیگر حفظ کند و اگر در این سال بمیرد بر شهادت بمیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید بن طاووس در کتاب اقبال الاعمال، اعمالی را برای این ماه و این روز ذکر کرده است.

مؤمن در این ماه هرگاه که خواهد، چهار رکعت نماز بخواند همراه با دو سلام که در رکعت اول پس از سوره «حَمد» «یک مرتبه» «آیت‌الکرسی» و «بیست‌وپنج مرتبه» سوره «قَدر» و در رکعت دوم پس از سوره «حمد» «یک مرتبه» سوره «أَلْهٰاکُمُ التَّکٰاثُرُ» و «بیست‌وپنج مرتبه» سوره «توحید» و در دو رکعت بعد، در رکعت اول پس از سوره «حَمد» «یک مرتبه» سوره «کافرون» و «بیست‌وپنج مرتبه» سوره «فلق» و در رکعت دوم پس از سوره «حَمد» «یک مرتبه» سوره «نصر» و «بیست‌وپنج مرتبه» سوره «ناس» و پس از سلام، «هفتاد مرتبه» بگوید:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ

منزه است خدای و حمد خدای راست و نیست معبود حقی جز خدا و خدا بزرگ است

و هفتاد مرتبه‏: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

پس سه مرتبه بگوید: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ‏

پس سر به سجده گذارد و بگوید سه مرتبه: یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِکْرَامِ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ‏

ای زنده ای پاینده ای صاحب جلالت و بزرگواری ای خدا ای بخشاینده ای مهربان ای مهربان‌ترین مهربانان عالم

پس هر حاجت که دارد از حق تعالی طلب نماید هر که چنین کند خدا خودش را و مالش را و زنان و فرزندان او را و دین و دنیای او را تا سال دیگر حفظ کند و اگر در این سال بمیرد بر شهادت بمیرد یعنی ثواب شهیدان داشته باشد

سیده فاطمه سادات کیایی

