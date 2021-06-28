اندیشه انقلابی و عملکرد جهانی شهید بهشتی این شخصیت را متمایز کرد

حجت الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت سالروز شهادت دکتر شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و روز قوه قضائیه اظهار کرد: شهید آیت الله بهشتی بالاترین شخصیت قضائی در زمان خود بود و در شرایطی که هجمه‌های زیاد دشمن علیه اسلام و انقلاب زیاد بود، ایشان مسئولیت قضا را به عهده گرفت، و در این راه نیز تمام تلاش خود را انجام داد.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی در ابعاد مختلف علمی و تربیتی رشد چشمگیری داشتند، افزود: از لحاظ علمی، در بهترین کلاس درس‌های حوزه علمیه قم به عنوان شاگردی برجسته حضور پیدا می‌کردند و به گفته یکی از بزرگان، شهید بهشتی از جمله طلابی بودند که اهل استدلال بوده و در کلاس به عنوان یک طلبه شاخص شناخته می‌شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به اینکه فعالیت‌های گسترده آیت الله بهشتی نشانگر عالم به زمان بودنشان می‌باشد، خاطرنشان کرد: آیت الله بهشتی در مدت حضورشان در شهر هامبورگ آلمان، با جذب شیعه و سنی توانستند فعالیت‌های بسیاری صورت دهند، مورد اعتماد همگان گردند، تا جایی که در روز عید قربان شیعه و سنی به ایشان اقتدا و نماز می‌خواندند.

شهید بهشتی فکری جهانی داشت و جهانی عمل می‌کرد

حجت الاسلام جعفرزاده با بیان اینکه شهید بهشتی فکری جهانی داشت و جهانی عمل می‌کرد، ادامه داد: از جمله اقدامات شهید بهشتی در آلمان، بنیانگذاری گروه فارسی زبان در انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا بود.

حجت الاسلام جعفرزاده افزود: شهید بهشتی مرد تشکیلات بود و به شدت دیگران را به این امر ترغیب می‌کرد که برنامه‌ها باید به صورت نظام مند، هدفمند و تشکیلاتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی اهداف دور را دیده و به حرکت و اصلاح تدریجی معتقد بود، عنوان کرد: امروز نیز مسئولان کشور باید نگاهی همچون نگاه شهید بهشتی داشته باشند و عمق نگاهشان را پرورش داده تا اهداف والا را دیده و به سمت آن حرکت کنند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل ادامه داد: فعالیت‌های آیت الله بهشتی پس از انقلاب نیز ادامه داشت، راه اندازی حزب جمهوری اسلامی از جمله این فعالیت هاست.

وی یادآور شد: در اوایل برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران شهید مطهری مبانی تئوریک نظام را پشتیبانی می‌کردند و شهید بهشتی نیز مدیریت اجرایی نظام را به عهده داشته اند.

شهید بهشتی سخنگوی انقلاب بود

حجت الاسلام جعفرزاده افزود: شهید بهشتی سخنگوی انقلاب بود، سخنگویی که در سخنانش اعتقاد به نظم، قدرت بیان، زیبایی استدلال و در نهایت اغنای مخاطب دیده می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در خصوص تأثیرگذاری سخنان آیت الله بهشتی در مخاطبان، ابراز داشت: در تثبیت قانون اساسی افراد مختلفی که دارای ایده‌ها و تفکرات متفاوتی بودند، حضور داشتند، اما شهید بهشتی با یک بیان زیبا، مستدل و متین مخالفین را قانع و به نوعی آن‌ها را خلع سلاح می‌کرد.

روحیه استکبار ستیزی شاخصه اصلی شهید بهشتی

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به اینکه روحیه استکبارستیزی یکی دیگر از خصوصیات شاخص شهید بهشتی بود، گفت: افرادی چون امام خمینی (ره)، امام خامنه ای، شهید مطهری و شهید بهشتی، تفکراتی پیامبرگونه داشتند، و به پیامبران الهی اقتدا می‌کردند.

حجت الاسلام جعفرزاده عنوان کرد: بزرگ شدن آیت الله بهشتی با چنین تفکری باعث شده بود تا در مقابل مستکبرین جهان بایستد، گفتن این جمله معروف که «ای آمریکا از ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر» نشان از ایستادگی وی در مقابل ابر قدرت‌های پوشالی دارد.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب، آمریکا اجازه نداد تا ایران اسلامی مسیر معمولی خود را طی کند، و تزویر و فتنه‌های خود را از همان ابتدا آغاز کرد، ادامه داد: آمریکا به دلیل داشتن خوی استکباری، نمی‌تواند با ملت ایران در یک تراز عدالت محورانه قرار گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل عنوان کرد: آمریکا در حالی که خود دارای انواع بمب‌های اتمی است، ولی حق استفاده از انرژی هسته‌ای را از دولت‌ها سلب می‌کند، و مانع پیشرفت دیگر کشورها به خصوص ایران می‌شود.

حجت الاسلام جعفرزاده در خصوص ترور آیت الله بهشتی توسط منافقین نیز گفت: شهید آیت‌الله بهشتی هنگام شهادت علاوه بر رهبریت حزب جمهوری اسلامی و عضویت شورای انقلاب اسلامی، رئیس دیوان عالی کشور نیز بودند، لذا منافقین شخصیت‌هایی مهمی چون شهید بهشتی که نقش بسیار زیادی در انقلاب و نظام داشتند را شناسایی و برای ترور آن‌ها برنامه ریزی می‌کردند، آن‌ها همچنین اعتقاد داشتند اگر این افراد مورد ترور قرار گیرند انقلاب ایران نابود خواهد شد.

وی تاکید کرد: با ترور شخصیت‌های برجسته انقلابی ریشه‌های نظام اسلامی مستحکم‌تر و چهره منحوس استکبار منفورتر و ذلت بارتر از قبل نمایان می‌شود و در نهایت پیروز واقعی، رهروان خط نظام و انقلاب و ولایت فقیه است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در پایان گفت: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در راه دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اعتماد به نفس خود را از دست نداده و اسیر جنگ‌های رسانه‌ای دشمنان اسلام نشویم، و مانند شهید بهشتی و شهید مطهری به تبیین تئوریک مباحث پرداخته و عقلانی بودن احکام اسلامی را تبیین کنیم.