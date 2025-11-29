  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

صابری: ورود سامانه بارشی به آذربایجان غربی؛بارش برف و باران در راه است

ارومیه- رئیس اداره هواشناسی آذربایجان غربی از ورود سامانه بارشی و بارش باران و برف از روز دوشنبه در استان خبر داد.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و با توجه به تداوم استقرار الگوهای پایدار بر منطقه تا اوایل هفته جاری، جوی آرام در سطح استان حاکم بوده که این شرایط زمینه افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای بزرگ و پرجمعیت استان را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: با ورود سامانه بارشی به منطقه طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته پیش رو شاهد بارش‌های متناوب باران و برف در آذربایجان غربی خواهیم بود.

صابری اضافه کرد: طبق آخرین خروجی الگوهای پیش یابی، این بارش‌ها به شکل خفیف و پراکنده و عمدتاً در نیمه شمالی و تا حدودی مرکز استان روی خواهند داد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: از روز دوشنبه با ورود از موج بارشی جدید شرایط برای افزایش سرعت وزش باد کاهش غلظت آلاینده‌ها و بارش متناوب باران و برف در سطح استان فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر وقت روز سه‌شنبه در استان ادامه خواهد داشت، افزود: این سامانه نیمه شمالی استان بیشتر تخت تأثیر قرار می‌دهد.

