نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، تا ظهر چهارشنبه جو خراسان شمالی نسبتاً پایدار بوده و برای شنبه کاهش تدریجی ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی دوشنبه و سه‌شنبه در برخی ساعات افزایش موقت ابر و وقوع غبار صبحگاهی دور از انتظار نیست.

داداشی با اشاره به ورود سامانه بارشی از ظهر چهارشنبه عنوان کرد: با نفوذ این سامانه، افزایش ابر، وزش باد و بارش در اغلب خراسان شمالی رخ می‌دهد و بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیمه شرقی به‌صورت برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: این سامانه تا بعدازظهر پنجشنبه فعال است و کاهش دید، لغزندگی جاده‌های کوهستانی، احتمال روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها از پیامدهای آن خواهد بود.

وی درباره وضعیت دما نیز گفت: تداوم سرمای شبانه، افزایش نسبی دمای روز تا صبح چهارشنبه و سپس کاهش محسوس ۶ تا ۸ درجه‌ای طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیش‌بینی می‌شود.