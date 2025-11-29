به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: طرح ۲۸ بندی آمریکا شامل چهار بخش کلی بود: صلح در اوکراین، تضمین‌های امنیتی، امنیت در اروپا و روابط آتی آمریکا با روسیه و اوکراین. اما هنوز معلوم نیست که این طرح چه رویکردی در قبال مسائل تنش‌زا همچون کنترل ارضی در شرق اوکراین دارد. برخی از خواسته‌های روسیه در مذاکرات اخیر کاهش یافته، اما مسئله قلمرو همچنان اصلی‌ترین مانع در روند گفت‌وگوهای صلح است.

در همین راستا آن دری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین و مذاکره‌کننده ارشد این کشور در مصاحبه با نشریه آمریکایی آتلانتیک اعلام کرد: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هرگز هیچ بخشی از خاک اوکراین را در چارچوب توافق صلح با روسیه واگذار نخواهد کرد. او تاکید کرد که چنین اقدامی برخلاف قانون اساسی و اراده مردم اوکراین است. این مقام اوکراینی گفت: هیچ فرد عاقلی، سند واگذاری قلمرو کشورش را امضا نمی‌کند. زلنسکی تحت هیچ شرایطی چنین توافقی را امضا نخواهد کرد. وی افزود که تنها موضوع قابل مذاکره، تعیین رسمی خط تماس فعلی است و نه هیچ‌گونه تغییر سرزمینی.

تهدید اوکراین توسط پوتین

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز در یک نشست خبری با تشریح اوضاع فعلی جبهه نبرد، افزایش سرعت پیشروی مداوم نظامیان روسی و تلفات سنگین ارتش اوکراین، تاکید کرد که دو سناریو برای پایان جنگ وجود دارد که فقط یکی از آنها حفظ استقلال کی‌یف را امکان‌پذیر خواهد ساخت. پوتین تاکید کرد که سرعت پیشروی نیروهای مسلح روسیه به‌طور محسوسی افزایش یافته است. مهم‌ترین مشکل برای اوکراین افزایش فاصله میان تلفات و تعداد سربازانی است که می‌توان به جبهه فرستاد. آنها تنها طی ماه گذشته بیش از ۴۷ هزار نفر تلفات داشتند، اما از طریق بسیج اجباری ۱۶ هزار نفر جذب کردند و حدود ۱۵ هزار نفر دیگر را از بیمارستان‌ها برگرداندند. باید موارد فرار از خدمت اجباری نظامی در اوکراین را هم اضافه کرد که تعدادشان بسیار زیاد است.

پوتین افزود: شهرهای کراسنوآرمیسک و دیمیتروف کاملاً محاصره شده‌اند و شهر سورسک به‌زودی تحت کنترل ارتش روسیه درخواهد آمد، نیروهای روسیه در منطقه زاپروژیا در حال پیشروی هستند و روند اوضاع به سمت فروپاشی جبهه نیروهای مسلح اوکراین پیش می‌رود. رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که در صورت خروج نیروهای مسلح اوکراین از مناطق تحت کنترل خود، روسیه عملیات نظامی را متوقف خواهد کرد، ولی اگر نیروهای اوکراینی این مناطق را ترک نکنند، ارتش روسیه این هدف را از طریق نظامی محقق خواهد کرد. پوتین همچنین گفت که روسیه به رسمیت شناختن بین‌المللی مناطق جدید را لازم دارد، اما نه از سوی اوکراین. او اظهار امیدواری کرد که در آینده امکان دستیابی به توافقات فراهم شود و یادآور شد که در جامعه اوکراین شمار قابل توجهی از افراد به روابط بلندمدت و باثبات با دولت روسیه تمایل دارند.

ناتو و اروپا برای جنگ بزرگ با روسیه آماده شده‌اند

در تحولی دیگر، یک دیپلمات روس گفت که نظام امنیتی یوروآتلانتیک در آستانه فروپاشی قرار گرفته و ناتو و اتحادیه اروپا برای یک جنگ بزرگ با روسیه آماده شده‌اند. دنیس گنچار، سفیر روسیه در بلژیک اظهار کرد: غربی‌ها مردم خود را با صحبت درباره اینکه کرملین طرح‌هایی برای حمله دارد، می‌ترسانند و ایجاد زمینه ذهنی در افکار عمومی برای یک جنگ بزرگ با روسیه را آغاز کرده‌اند. وی افزود: کشورهای اتحادیه اروپا به نظامی‌گری افسارگسیخته دامن می‌زنند. آنها با تبدیل اتحادیه اروپا به ضمیمه‌ای از ناتو، مفهوم اروپای واحد برای صلح و شکوفایی را از کار انداخته‌اند.

در نتیجه، اروپا به سرعت در حال از دست دادن نفوذ بین‌المللی و توان رقابتی خود است. سفیر روسیه در بلژیک تصریح کرد که کشورش به دنبال رویارویی نیست اما با شرکای همفکر خود برای ایجاد یک ساختار امنیتی مشترک در اوراسیا همکاری می‌کند. گنچار خاطرنشان کرد که گسترش و فعالیت تهاجمی مدل ناتومحوری که در مسائل جهانی وجود دارد نظام امنیتی یوروآتلانتیک را در آستانه فروپاشی قرار داده و جدی‌ترین بحران‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را به وجود آورده است. وی افزود: گسترش افسارگسیخته ناتو، تحمیل مدل ناتومحور بر دنیا، نابودی نظام کنترل تسلیحات، تحریک انقلاب‌های رنگی و سرنگونی خشونت‌آمیز حکومت‌ها، دموکراتیزه کردن تهاجمی و حمله به ارزش‌های سنتی موجب بی‌اعتباری نظام امنیتی یوروآتلانتیک شده و باعث ایجاد بحران در مورد اوکراین و بحران میان روسیه و غرب شده است.

ایجاد دوره خدمت نظامی در فرانسه از ترس روسیه

در رخدادی دیگر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه گفت که با توجه به تهدیدهای فزاینده روسیه و احتمال بروز یک درگیری جدید در اروپا، پاریس خدمت نظامی داوطلبانه را برقرار خواهد کرد. مکرون پنج‌شنبه در بازدید از یک پایگاه نظامی در فرانسه اظهار کرد: قرار است از تابستان سال آینده یک خدمت نظامی جدید به تدریج برقرار شود. وی افزود که داوطلبان جدید خدمت نظامی در فرانسه و قلمروهای تحت کنترل این کشور به کار گرفته خواهند شد و در عملیات نظامی خارجی شرکت نخواهند کرد.

به گفته مکرون، حدود ۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این طرح ۱۸ و ۱۹ ساله خواهند بود و بقیه نیروها را افرادی تا ۲۵ سال تشکیل می‌دهند که مهارت‌های خاصی مانند مهندسی دارند. دوره خدمت نظامی داوطلبانه ۱۰ ماهه خواهد بود و قرار است که شمار شرکت‌کنندگان در آن تا سال ۲۰۳۵ به ۵۰ هزار نفر برسد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این طرح در حالی است که مکرون و سایر مقام‌های فرانسه هشدار داده‌اند که ممکن است خطرات روسیه در مرزهای اوکراین محدود نشده و گسترش پیدا کند. مکرون سه‌شنبه گفت: روزی که به روسیه پیام ضعیف بودن بدهید، به پیشروی ادامه خواهند داد. روسیه ۱۰ سال است که این تصمیم راهبردی را اتخاذ کرده که بار دیگر یک قدرت امپراتوری باشد. به همین دلیل، در هر جایی که ما ضعیف باشیم آنها به آنجا پیشروی می‌کنند. وی افزود که فرانسه در سال ۲۰۲۷ حدود ۶۴ میلیارد یورو صرف هزینه‌های دفاعی خواهد کرد که این رقم دو برابر بودجه نظامی فرانسه در سال ۲۰۱۷ است.