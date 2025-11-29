  1. جامعه
توقف فوری فعالیت واحدهای آلاینده در استان تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تداوم طرح ویژه تشدید نظارت‌ها بر واحدهای آلاینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌های شاخص و قرار گرفتن استان تهران در شرایط قرمز، بیان داشت: بر اساس قانون هوای پاک و تکالیف تعیین شده در مصوبات کارگروه اضطرار، این اداره کل موظف است هرگونه فعالیت واحدهای آلاینده را بدون وقفه متوقف کند.

وی توضیح داد: طرح پایش ویژه با استقرار تیم‌های محیط زیست در سه پهنه کاری و ۲۱ محور در سطح استان در حال اجرا است و این تیم‌ها به صورت میدانی غلظت آلاینده‌ها، وضعیت دودکش‌ها، عملکرد فیلترها و سامانه‌های کنترل آلودگی صنایع، واحدهای عمرانی و مراکز خدماتی را ارزیابی می‌کنند.

عباس نژاد تصریح کرد: سلامت شهروندان خط قرمز محیط زیست استان تهران است و در شرایط اضطرار هیچ گونه اغماضی نسبت به منابع آلاینده صورت نخواهد گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: اجرای کامل مصوبات کارگروه اضطرار و الزامات قانونی مرتبط، تعهد قطعی دستگاه محیط زیست است و با تمام ظرفیت دنبال می‌شود.

