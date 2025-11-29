شاخص آلودگی در آبیک به سطح خطر رسید؛ ادامه فعالیت عادی در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه پایش کیفی هوا از ثبت شاخصهای نگرانکننده آلودگی در برخی نقاط استان قزوین خبر داد اما با این حال فعالیت مدارس و دستگاههای اجرایی امروز طبق روال معمول در حال انجام است.
براساس آخرین اطلاعات منتشرشده، شاخص آلودگی هوا در آبیک با عبور از عدد ۱۵۰ در وضعیت قرمز قرار گرفته و هوا برای تمام گروهها ناسالم اعلام شده است.
در تاکستان نیز شاخص کیفیت هوا به عدد ۱۴۴ رسیده که نشاندهنده وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص آلودگی شهر قزوین امروز عدد ۸۹ را ثبت کرده و در محدوده قابل قبول قرار دارد.
همچنین سامانه پایش، هیچ دادهای از ایستگاه سنجش محمدیه در این بازه زمانی ثبت نکرده است.
این در حالی است که برخلاف روزهای گذشته، هیچگونه تعطیلی یا محدودیت برای مدارس و ادارات استان اعلام نشده و فعالیتها به صورت عادی ادامه دارد.
