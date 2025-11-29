شکستن شیشه ۲ بانک و خودپرداز در کلاته خیج؛ عامل تخریب دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود با بیان اینکه یک مورد تخریب اموال عمومی به پلیس گزارش شد، ابراز داشت: محل وقوع شهر کلاته خیج بخش بسطام بوده است.

وی با بیان اینکه فردی شیشه دو بانک را شکسته و خودپرداز را تخریب کرده بود، افزود: تلاش برای شناسایی این ناشناس در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی پلیس انجام گرفت، ابراز داشت: در کمترین زمان هویت و مخفیگاه عامل تخریب اموال عمومی شناسایی شد.

شائینی با بیان اینکه هماهنگی قضائی انجام و طی عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر شد، تصریح کرد: پرونده تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شده است.

وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی انگیزه خود را خصومت شخصی اعلام کرده است، افزود: پلیس با افرادی که امنیت عمومی را به مخاطره بیاندازند بدون اغماض برخورد می‌کند.