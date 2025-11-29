به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پژمانفر صبح شنبه با اشاره به سفر حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در بازدید از سایت مرکزی پارک علم و فناوری خراسان به مشهد اظهار کرد: مشهد ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری دارد، اما به دلیل محدودیت در حمایت‌ها نتوانسته جایگاه واقعی خود را در رقابت ملی پیدا کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در بازدیدهایی که از مجموعه‌های پارک علم و فناوری و برخی مراکز دانشگاهی انجام شد، مشخص شد که اگر حمایت‌های لازم صورت بگیرد، جایگاه فعلی مشهد که سوم کشور است، قابلیت ارتقا دارد و می‌توانیم رتبه دوم را کسب کنیم.

وی با اشاره به فعالیت مجموعه‌های مرتبط با هوش مصنوعی در مشهد، تأکید کرد: این بخش از ظرفیت‌های مهم شهر است که زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای آن باید تأمین شود. بار مالی این حوزه باید مدیریت و پشتیبانی شود تا این ظرفیت‌ها در زمان مناسب به بهره‌برداری برسد.

پژمانفر افزود: در جریان این بازدید، معاونت علمی رئیس‌جمهور برای توسعه یک فضای ویژه واحدهای R&D در پارک علم و فناوری، فرصت شش‌ماهه تعیین کرده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پروژه نیازمند ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه است که مقرر شد ۶۰ میلیارد از سوی معاونت علمی و ۶۰ میلیارد از منابع مالی پارک تأمین شود. من نیز قول دادم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنم.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل این زیرساخت‌ها، مشهد بتواند از ظرفیت‌های مغفول‌مانده خود در حوزه فناوری به‌طور کامل بهره‌مند شود.