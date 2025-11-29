به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح شنبه در سفر به مشهد مقدس و بازدید از سایت مرکزی پارک علم و فناوری خراسان با تبریک روز «نوآوری، فناوری و ساخت ایرانی»، مشهد را یکی از کانونهای مهم تولید نوآوری در کشور دانست و اظهار کرد: پیشرفت ایران با تکیه بر جوانان و نخبگان رقم میخورد؛ نخبگانی که از دانشگاهها، پارکهای علموفناوری و مراکز رشد برخاستهاند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به بازدیدهای مکرر خود از مشهد افزود: هر بار شاهد پیشرفتهای قابل توجهی هستیم و امیدواریم بتوانیم حمایتهای ویژهای از پارک علم و فناوری مشهد بهویژه در حوزه توسعه فضاها و زیرساختهای مورد نیاز شرکتهای نوآور انجام دهیم.
وی از اجرای طرح «نوشناس» بهعنوان برنامه جدید معاونت علمی برای حمایت از واحدهای فناورِ در آستانه تبدیلشدن به شرکت دانشبنیان خبر داد و گفت: پیش از این حمایتها بیشتر متوجه شرکتهای دانشبنیان بود، اما اکنون بستههای حمایتی ویژهای برای شرکتهایی که پتانسیل دانشبنیان شدن دارند تدوین شده است.
افشین از تأمین نزدیک به «سه هزار میلیارد تومان اوراق توسعه فناوری» با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: این امکان برای شرکتهای بزرگ فناور فراهم شده تا از این اوراق برای اخذ تسهیلات استفاده کنند و انتظار داریم بخش قابل توجهی از آن در اختیار شرکتهای بزرگ مشهدی قرار گیرد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور سرعت عمل در اجرای توافقات و پروژهها را یکی از شاخصهای مهم موفقیت دانست و تأکید کرد: پارامتر زمان در دنیای امروز تعیینکننده است. از پارک علم و فناوری و دانشگاههای مشهد میخواهیم زمانبندی توافقات را بهطور کامل رعایت کنند.
وی به دستاوردهای اخیر ایران در حوزه هوش مصنوعی نیز اشاره کرد و گفت: در مسابقات جهانی رایانرو با حضور شرکتکنندگانی از ۱۳۷ کشور، رتبههای اول، چهارم و دهم برنامهنویسی و رتبههای اول تا سوم هوش مصنوعی به جوانان ایرانی رسید. این موفقیت در حالی رقم خورد که تنها ۱۰ درصد شرکتکنندگان ایرانی بودند و سطح مسابقه بسیار بالا بود.
افشین این موفقیتها را نشانه ظرفیت بالای جوانان کشور دانست و گفت: هرگاه به جوانان و دانشگاهها اعتماد کنیم و حمایت لازم صورت بگیرد، نتایج درخشانی حاصل میشود.
