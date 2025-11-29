گل محمدی: بازی سختی مقابل استقلال داریم/ حریف را آنالیز کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: این بازی هم برای ما و هم برای استقلال از نظر جایگاه جدول اهمیت زیادی دارد. از کیفیت فنی و تیمی استقلال آگاه هستیم؛ آنها مهره‌های خوبی در اختیار دارند و قطعاً بازی سختی پیش رو خواهیم داشت. در این مدت تمرینات خوبی داشته‌ایم و حریف را به‌طور کامل آنالیز کرده‌ایم.

او ادامه داد: امیدواریم با تمرکز بالا، به‌ویژه در کارهای دفاعی و انتقال به حمله، بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که از نظر فنی کمترین آسیب را ببینیم. یکی از اهداف اصلی ما نه فقط در این بازی، بلکه در تمام مسابقات گرفتن سه امتیاز و ارائه فوتبال خوب است. اشاالله فردا در کار دفاعی عملکرد مناسبی داشته باشیم و از موقعیت‌ها نیز به بهترین شکل استفاده کنیم. می‌دانیم که بازی سختی است، اما بازیکنان ما از نظر ذهنی و بدنی آماده این مسابقه هستند.

سرمربی فولاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سلامتی بازیکنان و تأثیر آلودگی هوا گفت: شرایط آلودگی متأسفانه وجود دارد و فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها برطرف شود. هر تصمیمی که مسئولان بهداشت، سازمان لیگ و باشگاه بگیرند، ما تابع هستیم. به‌نظر می‌رسد این مشکلات ادامه‌دار باشد؛ تازه هنوز سرما به شکل جدی فرا نرسیده و در فصل سرما این وضعیت احتمالاً بدتر می‌شود. نمی‌دانم در آینده شرایط بهتری خواهیم داشت یا نه، اما برای انجام این بازی چنین شرایطی همیشه ممکن است به‌وجود بیاید.

گل‌محمدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اینکه آیا مسائل داوری یا موضوعات بیرونی می‌تواند روی بازی اثر بگذارد، خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم مثل چند سال پیش چنین مسائلی تأثیرگذار باشد. الان شرایط حرفه‌ای‌تر شده و بعید می‌دانم این موضوعات روی بازی آینده تیم‌ها تأثیر بگذارد. بازی فردا و بازی دربی، هر دو سه امتیاز دارند و تیمی که مقابلش قرار می‌گیریم مدعی قهرمانی است؛ نباید به این مسائل فکر کرد. امیدوارم فردا بازی خوبی شاهد باشیم و حریف نیز تحت تأثیر این موضوعات نباشد.

او درباره بحث VAR نیز گفت: این سیستم می‌تواند اصلاح شود و با تکنولوژی و امکانات بیشتر، تصاویر دقیق‌تری به ما بدهد. ما در هفته اول شاهد بودیم که دوربین روی خط نبود و واقعاً از این اتفاق ضرر زیادی کردیم. امیدوارم داوران ما تجربه و دقت بیشتری به خرج بدهند.

گل‌محمدی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت باشگاه گفت: خواهش می‌کنم غیر از بازی وارد مباحث دیگر نشویم. همه مدیرعامل‌هایی که در این مدت آمده‌اند، با وجود شرایط سخت جنگ، تحریم و مشکلات انرژی، زحمت زیادی کشیده‌اند و از همه آنها تشکر می‌کنم. اگر مدیری مورد حمایت قرار نگیرد، کاری نمی‌تواند پیش ببرد. مدیرعاملی که انتخاب می‌شود باید از سوی کارخانه و مردم حمایت شود تا دستش باز باشد و بتواند شرایط و امکانات مناسب را برای باشگاه فراهم کند.

وی درباره وضعیت بازیکنان محروم و مصدومان تیم نیز توضیح داد: در حال حاضر محروم نداریم، اما چند مصدومیت خیلی بد داشتیم که واقعاً دست ما را خالی کرده بود. هنوز هم برخی بازیکنان در دسترس نیستند، اما جوان‌های ما عملکرد خوبی داشته‌اند و به آنها اعتماد داریم. انشاالله بتوانند پاسخ اعتماد ما را در زمین بدهند.