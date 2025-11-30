حمله استقلال و سپاهان به صدر جدول/ فولاد به دنبال کار بزرگ در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین و آخرین روز از هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز یکشنبه ۹ آذر دو بازی پیگیری خواهد شد که در مهم‌ترین دیدار استقلال در تهران میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. آبی‌ها که دربی پایتخت را پیش رو دارند به دنبال کسب سه امتیاز از این بازی خانگی هستند تا دست پُر به مصاف پرسپولیس بروند در دیدار بازی هم مس در رفسنجان از سپاهان پذیرایی خواهد کرد تا محرم نویدکیا رو در روی تیم سابق خود قرار گیرد.

استقلال - فولاد

تیم فوتبال استقلال با ۹ بازی و کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار دارد و شاگردان ریکاردو ساپینتو امیدوارند با پیروزی مقابل فولاد خوزستان، علاوه بر کسب سه امتیاز، صدر جدول را از پرسپولیس پس بگیرند و با حفظ رتبه نخست، قدم مطمئنی برای حضور در دربی ۱۰۶ بردارند.

منیر الحدادی و داکنز نازون، دو بازیکن خارجی استقلال، به دلیل مصدومیت در این مسابقه حضور نخواهند داشت و آرمین سهرابیان هم به علت مسائل انضباطی اجازه همراهی آبی‌پوشان را ندارد.

در ۱۰ تقابل اخیر دو تیم، استقلال ۶ بار به پیروزی رسیده و فولاد تنها یک بار موفق شده است این تیم را شکست دهد؛ همچنین ۳ بازی با نتیجه مساوی پایان یافته است.

استقلال در ۱۰ مسابقه اخیر خود فقط یک بار شکست خورده و ۵ پیروزی به‌دست آورده است. ساپینتو به دنبال ادامه روند مثبت و شکست‌ناپذیری تیمش پس از بازگشت به نیمکت استقلال است. در آن‌سوی میدان، فولاد خوزستان سه بازیکن خود را در اختیار ندارد، اما در ۴ دیدار اخیرش ۲ برد کسب کرده است. شاگردان یحیی گل‌محمدی در صورت غلبه بر استقلال می‌توانند تا رده دهم جدول بالا بیایند.

این مسابقه از ساعت ۱۶:۱۵ با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

مس رفسنجان - سپاهان

مس رفسنجان با ۷ امتیاز در انتهای جدول قرار گرفته و شاگردان رسول خطیبی برای فرار از منطقه سقوط، چاره‌ای جز پیروزی مقابل سپاهان ندارند.

در ترکیب سپاهان، مجید علیاری و کاوه رضایی به دلیل مصدومیت غایب هستند و میلاد زکی‌پور نیز همچنان دوران درمان خود را پشت سر می‌گذارد. آریا شفیع‌دوست دیگر غایب سپاهان است که با آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو ادامه فصل را از دست داده و آریا یوسفی نیز به دلیل محرومیت نمی‌تواند تیمش را همراهی کند.

این مسابقه برای هر دو سرمربی نیز جنبه ویژه‌ای دارد؛ محرم نویدکیا فصل گذشته هدایت مس رفسنجان را برعهده داشت و رسول خطیبی نیز سابقه بازی در سپاهان را در کارنامه دارد. در ۱۰ دیدار گذشته رو در روی دو تیم ۷ پیروزی از آن سپاهان و یک پیروزی از آن مس بوده است و ۲ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

دیدار مس رفسنجان و سپاهان از ساعت ۱۷:۳۰ با قضاوت امیر عرب‌براقی در ورزشگاه شهدای مس برگزار می‌شود.

نتایج دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* پیکان یک - ملوان صفر

* شمس‌آذر یک - پرسپولیس ۲

* ذوب‌آهن یک - خیبر یک

* استقلال خوزستان صفر - گل‌گهر یک

* تراکتور ۳ - چادرملو یک

* آلومینیوم یک - فجرسپاسی یک