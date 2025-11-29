آلومینیوم باخت خانگی را با مساوی عوض کرد؛ فجر حسرت خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و فجر سپاسی شیراز از ساعت ۱۶:۳۰ امروز شنبه از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک پیگیری شد که با تساوی یک - یک همراه بود.

حسین شهابی (۵۷) برای فجرسپاسی و ساسان حسینی (۷+۹۰) برای آلومینیوم گلزنی کردند.

ایرالکو که در ۳ بازی اخیرش در لیگ برتر توانسته فقط یک امتیاز کسب کند و ۲ باخت پیاپی را متحمل شده است در آخرین دقیقه‌های وقت اضافی توانست از شکست فرار کند و بازی را به تساوی بکشاند.

شاگردان مجتبی حسینی که مدتی در فصل جاری صدرنشین هم بودند، حالا در رتبه دهم جدول جای خوش کرده‌اند.

فجر سپاسی هم که برای رسیدن به پیروزی تلاش می‌کرد ناکام از این اتفاق در ششمین بازی متوالی فصل جاری خود ماند تا ۱۵ امتیازی شود و در رده هشتم قرار بگیرد.