  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

آلومینیوم باخت خانگی را با مساوی عوض کرد؛ فجر حسرت خورد

آلومینیوم باخت خانگی را با مساوی عوض کرد؛ فجر حسرت خورد

تیم فوتبال آلومینیوم اراک با گلزنی در آخرین ثانیه های بازی با فجرسپاسی از شکست خانگی گریخت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و فجر سپاسی شیراز از ساعت ۱۶:۳۰ امروز شنبه از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک پیگیری شد که با تساوی یک - یک همراه بود.

حسین شهابی (۵۷) برای فجرسپاسی و ساسان حسینی (۷+۹۰) برای آلومینیوم گلزنی کردند.

ایرالکو که در ۳ بازی اخیرش در لیگ برتر توانسته فقط یک امتیاز کسب کند و ۲ باخت پیاپی را متحمل شده است در آخرین دقیقه‌های وقت اضافی توانست از شکست فرار کند و بازی را به تساوی بکشاند.

شاگردان مجتبی حسینی که مدتی در فصل جاری صدرنشین هم بودند، حالا در رتبه دهم جدول جای خوش کرده‌اند.

فجر سپاسی هم که برای رسیدن به پیروزی تلاش می‌کرد ناکام از این اتفاق در ششمین بازی متوالی فصل جاری خود ماند تا ۱۵ امتیازی شود و در رده هشتم قرار بگیرد.

کد خبر 6672247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها