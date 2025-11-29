افتتاح روگذر کاشانی-طالقانی گامی در ارتقای جایگاه ملی شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قربانی صبح شنبه در آئین افتتاح روگذر کاشانی-طالقانی، ضمن قدردانی از تلاشهای شهرداری، استانداری، نمایندگان استان در مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی، بر ضرورت ارتقای جایگاه شهرکرد در سطح ملی تأکید کرد.
وی با اشاره به فعالیتهای انجامشده طی ماههای گذشته گفت: شاهد آن هستیم که مدیریت شهری و مدیران استان با درک درست از ضرورتهای توسعه، شهرکرد را از یک شهر کوچک منطقهای به سمت تبدیل شدن به یک شهر میانی با نقشهای ملی و فراملی هدایت میکنند.
مدیرکل دفتر فنی و برنامهریزی عمرانی وزارت کشور با بیان اینکه شهرها همچون موجودات زنده مراحل رشد مختلفی را طی میکنند افزود: شهرکرد امروز در مقطع مهمی از رشد و بلوغ شهری قرار دارد و باید از یک بازیگر حاشیهای، به بازیگری مؤثر در توسعه ملی تبدیل شود، این پروژه نیز نمادی از همین حرکت رو به جلوست.
قربانی همکاری و همراهی شهروندان را در اجرای پروژههای توسعهای ارزشمند دانست و گفت: تغییر نقش و ارتقای جایگاه یک شهر، نیازمند همدلی، جذب ظرفیتهای جدید و تحمل دشواریهای مسیر است. خوشبختانه مردم شهرکرد در این مسیر همراه بودهاند.
وی ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران شهری و استانی بیان داشت: امیدواریم با دعای خیر مردم، روحانیون و بزرگان استان، مسیر توسعه شهرکرد با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.
نظر شما