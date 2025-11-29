  1. استانها
  2. کردستان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

دریایی: تئاتر آینه هویت مردم کردستان و سنگر امیدآفرینی است

دریایی: تئاتر آینه هویت مردم کردستان و سنگر امیدآفرینی است

بیجار- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: تئاتر روایتگر ارزش‌ها، سنت‌ها و باورهای مردم است و هنرمندان با آثار خود در حوزه امیدآفرینی، مقاومت و حفظ امنیت اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی ظهر شنبه در مراسم اختتامیه سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان که در محل سینما آزادی برگزار شد با اشاره به نقش هویتی تئاتر اظهار کرد: هنر تئاتر آینه‌ای است که باورها، ارزش‌ها و سنت‌های این مرز و بوم را روایت می‌کند و آنچه روی صحنه دیده می‌شود، بخشی از وجود و زندگی مردم است.

وی افزود: تئاتر هنر اخلاق، ایثار، اندیشه و خرد است و از همین رو جایگاهی مقدس دارد؛ چرا که پیام‌های ارزشمند و انسان‌ساز از همین صحنه منتقل می‌شود.

وی گفت: در بسیاری از مقاطع، زمانی که جامعه با مشکلات مواجه بوده، این هنر بوده که وارد عمل شده و تأثیرگذار ظاهر شده است.

دریایی با اشاره به مأموریت‌های حوزه هنرهای نمایشی عنوان کرد: نخستین نقش تئاتر، ایجاد شور و نشاط اجتماعی است؛ شور و نشاطی که به امیدآفرینی منجر می‌شود.

وی اعلام کرد: امروز دشمنان تلاش دارند القا کنند که کشور دچار عقب‌ماندگی است، در حالی که ظرفیت‌ها و توانایی‌های ما بسیار فراتر است و هنرمندان با خلق آثار اثرگذار توانسته‌اند در برابر این القائات بایستند.

وی ادامه داد: شما هنرمندان با امیدآفرینی، نشاط اجتماعی ایجاد می‌کنید و این نقش کوچکی نیست.

دریایی بیان کرد: گفتمان انقلاب و مقاومت دومین مأموریت مهم هنرهای نمایشی است و برای همه ما دردناک است که بشنویم مردم مظلوم غزه و لبنان زیر بمباران به شهادت می‌رسند و خوشبختانه شما هنرمندان با آثار فاخر خود به‌درستی به این مظلومیت پرداخته‌اید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان سومین کارکرد مهم تئاتر را پایداری امنیت دانست و گفت: هنر را برای هنر نمی‌خواهیم؛ هنر باید در خدمت امنیت، اقتصاد و اجتماع باشد.

وی بیان کرد: امنیت هیچ‌گاه اتفاقی به‌وجود نمی‌آید. سال آینده بیجار میزبان کنگره شهدای استان است و بارها دیده‌ایم که هنرمندان در روایت جنگ ۱۲ روزه و فرهنگ ایثار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. امروز اگر امنیت و آرامش داریم، مدیون شهدا و کسانی هستیم که این امنیت را به ارمغان آورده‌اند.

دریایی با اشاره به فعالیت‌های هنری استان گفت: به لطف الهی و به همت هنرمندان، کردستان تنها استانی است که در حوزه هنرهای نمایشی پنج جشنواره فعال دارد و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای تئاتر در این خطه فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطر نشان کرد: با توجه به قدمت و پیشینه فرهنگی که شهرستان بیجار دارد سعی می‌شود دبیر خانه این جشنواره در این شهرستان دائمی شود.

کد خبر 6671667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها